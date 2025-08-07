La inflación en CABA alcanzó el 2,5% en julio y la interanual se ubicó en 40,9%

En julio de 2025, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un incremento del 2,5%, acumulando un alza del 18,1% en los primeros siete meses del año, según datos oficiales. La trayectoria interanual se situó en 40,9%, lo que representa una desaceleración de 3,6 puntos porcentuales respecto al mes anterior, cuando la suba había sido del 2,1%. A nivel nacional, se espera que el INDEC publique el IPC de julio el próximo 13 de agosto, con proyecciones que indican una leve aceleración frente al 1,6% de junio.

El aumento del IPCBA en julio fue impulsado principalmente por las divisiones de Restaurantes y hoteles (5,3%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,3%), Transporte (3,6%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,8%) y Recreación y cultura (3,6%), que en conjunto aportaron 1,93 puntos porcentuales al incremento del Nivel General. Estas divisiones también explicaron el 59,6% de la variación interanual, lideradas por Vivienda, Alimentos, Restaurantes y Transporte.

En detalle, Restaurantes y hoteles incidió con 0,60 puntos porcentuales debido a incrementos en tarifas de alojamiento turístico y precios de alimentos en bares y restaurantes. Vivienda aportó 0,45 puntos, impactada por ajustes en alquileres y gastos comunes. Transporte sumó 0,37 puntos, con alzas en pasajes aéreos, combustibles y boletos de colectivo. En Alimentos y bebidas no alcohólicas, los mayores incrementos se dieron en verduras (6,9%), carnes (1,2%) y pan y cereales (1,6%). Por su parte, Recreación y cultura reflejó subas en paquetes turísticos. En contraste, Prendas de vestir y calzado registró una caída del 1,6%, moderando el índice general.

Los bienes subieron un 1,2%, impulsados por alimentos y combustibles, aunque atenuados por la baja en prendas de vestir. Los servicios, en cambio, aumentaron un 3,3%, destacándose los incrementos en alojamiento turístico, restaurantes, alquileres y paquetes vacacionales. En los primeros siete meses del año, los bienes acumularon un alza del 12,5% y los servicios del 21,8%. Interanualmente, los bienes desaceleraron a 26,7% (-2,9 p.p.) y los servicios a 50,9% (-4,4 p.p.).

El subíndice Resto IPCBA (inflación núcleo) creció un 1,9%, con una interanual de 42,9% (-3,7 p.p.). Los Estacionales subieron un 9,0%, por alzas en alojamiento y paquetes turísticos, aunque las prendas de vestir restaron presión, con una interanual de 17,2% (-2,1 p.p.). Los Regulados aumentaron un 2,1%, destacándose ajustes en medicina prepaga, combustibles, boletos de colectivo y aranceles educativos, con una interanual de 45,0% (-3,3 p.p.).

