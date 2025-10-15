La inflación de septiembre fue del 2,1% y acumula 22% en lo que va del año: clase media, la más golpeada

La inflación se aceleró en septiembre último y arrojó un 2,1%, con fuertes alzas en servicios públicos, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Así, a nivel general mostró una leve aceleración y se volvió a ubicar por encima del 2%, algo que no ocurría desde abril pasado, cuando fue del 2,8%.

Hubo rubros que superaron el 3%, como vivienda, agua, electricidad y combustibles, alquileres y educación, los servicios claves que consume la clase media, el sector más golpeado por las políticas aplicadas por la administración de Javier Milei desde diciembre de 2023.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un alza del 22% en los primeros nueve meses del año, y del 31,8% en el año.

Septiembre fue un mes de alta volatilidad cambiaria por el resultado de la elección en la provincia de Buenos Aires, con la derrota por 13 puntos porcentuales de La Libertad Avanza (LLA) frente al peronismo kirchnerista.

Como consecuencia de ese resultado adversos para el oficialismo, el dólar oficial tocó el techo de la banda cambiaria, y se temía del traspaso a precios, algo que finalmente no ocurrió, en medio de una marcada retracción del consumo y una desaceleración del crecimiento económico.

Según el informe del Indec, la división que registró la mayor suba mensual fue “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, con un 3,1%, impulsada principalmente por los aumentos en las tarifas de servicios públicos.

En el otro extremo, el rubro de “Restaurantes y hoteles” fue el que mostró la menor variación, con un incremento de apenas el 1,1%, lo que podría indicar una retracción en el consumo en ese sector.

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, excepto en la Patagonia, que fue Transporte.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en septiembre de 2025 fueron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).

A nivel de categorías, los precios Regulados (2,6%) lideraron el incremento, seguidos de Estacionales (2,2%) e IPC núcleo (1,9%).

CANASTAS

En tanto, las canastas básica y alimentaria subieron 1,4%.

Un hogar de 4 integrantes necesitó $527.736 para cubrir las necesidades alimentarias, mientras que si se incluyen los servicios, el costo fue de $1.176.852.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

