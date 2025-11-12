La inflación de octubre fue de 2,3% y acumula un 31,3% en los últimos doce meses

La inflación registró un 2,3% en octubre de 2025, con lo que acumula un alza del 31,3% en los últimos doce meses, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Mientras que en lo que va del año los precios subieron 24,8%. Con el dato de octubre, el cuatrimestre julio-octubre muestra una tendencia alcista del Índice de Precios al Consumidor (IPC): 1,9% en julio y agosto, 2,1% en septiembre y 2,3% en octubre. Cabe recordar que en el cuatrimestre anterior, marzo-junio de 2025, había hilvanado una caída desde 3,7% en marzo a 1,6% en junio, pasando por el 2,8% en abril y el 1,5% en mayo.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (2,6%) e IPC núcleo (2,2%). Esta última categoría, la que mayor cantidad de bienes y servicios incluye, tiene un valor predictivo del índice inflacionario futuro. Se suman bienes regulados (servicios públicos, combustible, etc.), que continuarán con incrementos importantes. Ambas categorías permiten estimar que el índice inflacionario no debería sufrir modificaciones relevantes en noviembre.

El informe anterior había arrojado una inflación en septiembre del 2,1%. Con el alza del dólar como un factor clave, había alcanzado el nivel más alto desde abril cuando marcó 2,8%.

En la comparación regional, el índice de inflación más alto en octubre fue en la Patagonia y el Gran Buenos Aires, con 2,4%. Lo siguen Cuyo y la Región Pampeana, con 2,1%, En el Noreste, en tanto, llegó a 2,2% y en el Noroeste, 2,1%.

El relevamiento de expectativas del Banco Central, donde se vuelcan las proyecciones de 42 consultoras y entidades financieras, había estimado que la inflación del décimo mes del año cerraba en 2,2%, levemente por encima de la cifra de septiembre.

Para este mes y el próximo, el consenso de consultoras y bancos ve el dato algo más abajo: 1,9% para noviembre y 2% para diciembre. Y espera que la inflación interanual cierre 2025 en 29,6%.

