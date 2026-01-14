La inflación de diciembre fue de 2,8% y el 2025 tuvo el IPC más bajo desde 2017

La inflación de diciembre fue de 2,8%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esta manera, la inflación en el 2025 fue de 31,5% y alcanzó el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017).

Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el último mes del año.

Mientras que en las de menor variación se ubicaron Prendas de vestir y calzado y Educación con 1,1% y 0,4%, respectivamente.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).

Con respecto a las regiones, el mayor nivel se registró en Noreste (3,4%).

El detalle por regiones es el siguiente:

-Región Noreste: 3,4%.

-Región Cuyo: 3%.

-Región Pampeana: 2,9%.

-Región GBA: 2,8%.

-Región Patagonia: 2,6%.

-Región Noroeste: 2,6%.