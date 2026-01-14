Conéctate con nosotros

La inflación de diciembre fue de 2,8% y el 2025 tuvo el IPC más bajo desde 2017

Imagen ilustrativa. (Foto: Gentileza).

La inflación de diciembre fue de 2,8%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). De esta manera, la inflación en el 2025 fue de 31,5% y alcanzó el menor nivel en ocho años (24,8% en diciembre de 2017).

Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el último mes del año.

Mientras que en las de menor variación se ubicaron Prendas de vestir y calzado y Educación con 1,1% y 0,4%, respectivamente.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).

Con respecto a las regiones, el mayor nivel se registró en Noreste (3,4%).

El detalle por regiones es el siguiente:

-Región Noreste: 3,4%.

-Región Cuyo: 3%.

-Región Pampeana: 2,9%.

-Región GBA: 2,8%.

-Región Patagonia: 2,6%.

-Región Noroeste: 2,6%.

Teniendo en cuenta los doce meses, en julio comenzó el sendero alcista: julio (1,9%), agosto (1,9%), septiembre (2,1%), octubre (2,3%), noviembre (2,5%) y diciembre (2,8%).

A su vez, los meses con mayor inflación fueron marzo (3,7%), abril (2,8%) y diciembre (2,8%).

Lo cierto es que el IPC del último mes del año quedó por encima de lo que habían promediado las principales consultoras, que oscilaban entre 2,3% y 2,6%.

LA VARIACIÓN POR DIVISIONES DEL IPC

-Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3,1%.

-Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,8%.

-Prendas de vestir y calzado: 1,1%.

-Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,4%.

-Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2%.

-Salud: 2,1%.

-Transporte: 4%.

-Comunicación: 3,3%.

-Recreación y cultura: 2,5%.

-Educación: 0,4%.

-Restaurantes y hoteles: 3,2%.

-Bienes y servicios varios: 2,6%.

CAMBIA LA MEDICIÓN DE INFLACIÓN

Con motivo de actualizar el indicador, el INDEC cambiará la metodología que utiliza para calcular el IPC nacional. El actual método utiliza la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004/2005. A partir de ahora, ese indicador pasará a ser del año 2017/2018. Marco Lavagna, titular del organismo, explicó que el nuevo índice pasará a tener un total de 500.000 precios y 24.000 informantes.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

