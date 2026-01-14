La inflación cordobesa fue del 3% y superó a la nacional

Durante el mes de diciembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor Córdoba (IPC-Cba) registró un incremento en su Nivel General de 3,0% respecto al mes anterior. Esta cifra fue superior en 0,2 pp. del índice nacional que midió el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). A su vez, el incremento interanual del IPC-Cba alcanzó 33,0% (+1,5 pp. del IPC nacional).

Considerando la importancia que tiene cada capítulo en el nivel general, la variación mensual del IPC-Cba en el mes de diciembre se explica en gran medida por:

-Capítulo Alimentos y bebidas no alcohólicas; principalmente por el incremento en los precios medios de carnes y derivados.

-Capítulo Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; debido a las variaciones en los precios medios de alquileres; electricidad; y suministro de agua.

-Capítulo Transporte y comunicaciones; en mayor medida por el incremento en combustibles y lubricantes; colectivos y ómnibus; y adquisición de vehículos.

En tanto, los bienes, que representan un 61% de la canasta, tuvieron en diciembre una variación de 2,8% respecto al mes anterior, mientras que los servicios, que representan el restante 39% de la canasta registraron una variación de 3,2%.

ESTACIONALES, REGULADOS Y RESTO DE IPC

En el mes de diciembre de 2025, los bienes y servicios estacionales registraron una variación de 2,6% respecto al mes anterior. Por su parte, los bienes y servicios regulados tuvieron un incremento de 2,8%, en tanto el resto de los productos que componen la canasta de IPC registraron un incremento del 3,1%.

