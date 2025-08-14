Conéctate con nosotros

La industria utilizó 58,8% de su capacidad instalada en junio, apenas por encima de mayo

En junio, la utilización de la capacidad instalada en la industria fue del 58,8%, superando el número del mismo mes del 2024 (54,5%), según difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En comparación mensual, el indicador del INDEC cerró con una leve suba con respecto a mayo, que fue del 58,6%. Los bloque sectoriales que se ubicaron por encima del indicador en general fueron refinación del petróleo (83%), papel y cartón (68%), industrias metálicas básicas (64,3%), sustancias y productos químicos (64%) y productos alimenticios y bebidas (62,7%).

Caso contrario se situaron productos minerales no metálicos (55,1%), edición e impresión (52,8%), industria automotriz (52%), productos textiles (50,4%), metalmecánica excepto automotores (45,9%), productos de caucho y plástico (41,7%) y productos del tabaco (40,2%) por debajo del nivel general.

En comparación interanual, industrias metálicas básicas y la industria automotriz  obtuvieron las principales incidencias positiva en relación a junio del 2024. La primera cerró junio con un nivel de 64,3%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (56,6%). La segunda, por su parte, mostró un nivel de utilización del 52%, superando el 39% del mismo mes del 2024.

El incremento en la industria automotriz estuvo influenciado a la mayor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices. Según la Cámara Argentina de Acero, la producción de acero crudo aumentó 16,5% interanual. Productos alimenticios y bebidas presentaron un nivel de utilización de la capacidad instalada del 62,7%, superior al registrado en junio del año anterior (59,4%). Esta suba fue debido a los incrementos interanuales registrados en la producción de carne vacuna, en la molienda de cereales y oleaginosas y en la elaboración de productos lácteos.

Edición e impresión, por su lado, utilizó el 52,8% de su capacidad instalada, mayor que el junio del 2024 (41,3%). La producción de papel y cartón presentó un nivel de utilización de la capacidad instalada de 68%%, siendo superior interanualmente (60,4%), debido a una mayor fabricación de papel y cartón para envases y embalajes.

Por último, los productos minerales no metálicos registran en junio un nivel de utilización de la capacidad instalada de 55,1%, superior al del mismo mes de 2024 (46,8%), como consecuencia de una mayor elaboración de cemento y de otros materiales para la construcción.

Según datos del IPI (índice de producción industrial manufacturero), la producción de cemento aumentó 7,8% interanual, como también la actividad de la construcción (8,6%), según el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) difundido por el INDEC.

Uno por uno, la utilización de la capacidad instalada en la industria de los distintos sectores

-Refinación del petróleo: 83%.

-Papel y cartón: 68%.

-Industrias metálicas básicas: 64,3%.

-Sustancias y productos químicos: 64%.

-Productos alimenticios y bebidas: 62,7%.

-Productos minerales no metálicos: 55,1%.

-Edición e impresión: 52,8%.

-Industria automotriz: 52%.

-Productos textiles: 50,4%.

-Metalmecánica excepto automotores: 45,9%.

-Productos de caucho y plástico: 41,7%.

-Productos del tabaco: 40,2%.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

