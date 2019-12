La ilusión del Real Estelí, el rival de Instituto en cuartos de la Champions League

"La gente está súper emocionada por el equipo, por el trabajo que estamos haciendo, es historia llegar por primera vez a esta etapa e invictos. También por primera vez en la historia vamos a tener a un equipo argentino en Nicaragua", remarca al sitio oficial del torneo Dalton Cacho, uno de los dos jugadores nicaragüenses del Real Estelí. No es para menos, el rival de Instituto en cuartos de la Champions League Américas llega con cuatro triunfos en fila y es la gran sorpresa del certamen continental.

El equipo centroamericano se quedó con el primer puesto del Grupo D al ganarle todos los partidos a los mexicanos de Fuerza Regia (90-65 ; 97-92) y Capitanes (95-89 ; 99-85), demostrando todo su potencial para anotarse como uno de los favoritos. A su vez, Los dirigidos por David Rosario son el segundo equipo más goleador y el más eficiente de la competencia.

En Managua la crisis social y económica golpea de lleno a la población nicaragüense: en los últimos dos años 100 mil personas se han exiliado del país y muchos otros se han levantado en contra del gobierno de Daniel Ortega. Por eso el buen rendimiento del Real Estelí en la BCLA es un motivo de celebración y de esperanza para un pueblo golpeado y silenciado a lo largo de la historia.

Justamente, el "Tren del Norte" es uno de los más populares por su éxito en el fútbol, donde consiguió todo tipo de títulos nacionales. En cambio en el básquet comenzó su recorrido en 2018, siendo esta su primera participación en un torneo internacional, y convirtiéndose en el primer equipo nicaraguense en acceder a los playoffs.

"Somos buenos y capaces de hacer muchas cosas. No llevamos mucho tiempo juntos como equipo, pero somos profesionales y capaces de hacerlo en poco tiempo. Mis compañeros me dan mucha confianza y eso es genial. El entrenador organiza para que juguemos más relajados".

La mayoría de su plantel lo conforman jugadores estadounidenses y portorriqueños que han tenido un recorrido por el básquet nortamericano y centroamericano en su juventud y ahora tienen la chance de mostrarse en el resto del continente. La figura del equipo es Jezreel De Jesús (Puerto Rico), uno de los mejores bases de la competencia, al promediar 19.3 puntos por encuentro. Lo acompaña de cerca por el ala-pivote, también boricua, Christopher Gaston, con una media de 15.3 tantos, más 6.3 rebotes.

CONFIANZA DE FAVORITO

"No sé mucho de Instituto, pero es un buen equipo como nosotros. En esta serie no hay nada dicho para nadie. No es fácil ganar la competencia, pero tenemos equipo para hacerlo, tenemos que trabajar a conciencia y mantener unido el grupo. Me gusta este formato de playoffs porque hay muchas más oportunidades, sobre todo para los jugadores centroamericanos para darnos a conocer y demostrar que hay talento y capacidad", remata el nicaragüense Dalton Cacho (promedia 8.7 puntos, 5.3 rebotes y 1.3 asistencias).

El Real Estelí lidera los rubros estadísticos más importantes de la primera fase de la Champions League. Es el segundo equipo más goleador con 94.7 puntos de media, detrás de San Lorenzo que promedia 97.5 tantos. La cosa no queda ahí, también es el conjunto más reboteador (50.0), el que mejor porcentaje de campo promedia (50.9%), el que más asistencias consigue (22.7) y el más eficiente de todos por lejos (118.3). Además es el que más balones pierde junto al Fuerza Regia con una media de 15.3.

La serie ante "La Gloria" comenzará en Alta Córdoba (14 enero) y luego se trasladará a Managua, donde se jugará el segundo partido (18 enero) y un eventual tercer juego (20 enero) para definir el pase a semifinales: "Tiene su ventaja y su desventaja definir en Nicaragua. Es una serie corta y nada fácil, pero tenemos equipo para hacerlo. Ojalá podamos empezar ganando en Córdoba", cierra Cacho.

