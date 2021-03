La grieta en la UCR: venció el sector que quiere más radicalismo en JxC, pero el grupo más afín al macrismo hizo una gran elección

El primer objetivo de la alianza entre los sectores de Ramón Mestre, Mario Negri y el alfonsinismo de Dante Rossi, era obtener las conducciones partidarias en la provincia y la capital. Lo consiguieron. El poder partidario en el radicalismo no es un asunto menor, ya que desde allí ordenan lo que luego será la disputa por las candidaturas electorales. Todos tienen en claro que no hay 2023, sin 2021, por eso apostaron todas las fichas a una interna partidaria que no se realizaba desde 2006. Es decir, ya casi era un asunto para historiadores.

Hubo disputa electoral interna básicamente porque el concejal de la ciudad de Córdoba, Rodrigo De Loredo, y el ex legislador provincial, Javier Bee Sellares, intuían que había una oportunidad de “voltear” la hegemonía de las últimas décadas dentro de la UCR y con ello, renovar el perfil partidario con vistas a los comicios legislativos de este año. Los dos cultivan un perfil más de centro-derecha que los de Mestre, Negri y los alfonsinistas y más afín desde el radicalismo al eje PRO de JxC. El resultado que obtuvieron, según la información disponible hasta este momento, muestra una gran elección tanto en el territorio provincial como en la capital y evidencia la existencia de un radicalismo con otro ADN al del histórico partido.

Contaron con apoyos cruzados, tanto del PRO como del sector del veterano Coti Nosiglia, que en el marco nacional juegan para equipos diferentes, para tomar parte de la esta disputa cordobesa. Nosiglia es el “impulsor” de la esperanza blanca de la UCR, el senador porteño Martín Lousteau, el único radical que marca en la tabla de encuestas presidenciales.

Suele suceder al interior de los partidos que, a veces, los posicionamientos se resuelven según la ubicación del principal rival. Como Mestre jugó a renovar la alianza con Negri, Nosigilia y Lousteau fueron para el otro costado. Negri es uno de los obstáculos que encuentra Nosiglia en el Congreso nacional y para renovar la política de alianzas de la UCR dentro del partido.

La unión entre Mestre y Negri fue de necesidad y urgencia y estrictamente partidaria. No quiere decir que los dos principales rivales internos de los últimos años estén unidos por acuerdos firmes en todos los ámbitos. Juntos podían retener la UCR y jugar sus respectivos “partidos” nacionales. Por eso, coincidieron en un mismo espacio y aseguraron, de ese modo, poder sentarse en la mesa de negociaciones de las listas electorales del 2021. Mestre es más aperturista del marco de alianzas de la UCR –es decir, más parecido al esquema Lousteau- y Negri ha sido uno de los conductores del radicalismo en Cambiemos desde 2015, una sociedad con el PRO donde la UCR ocupó una silla en la segunda fila. Y el alfonsinismo, la tercera pata del acuerdo local, es el que propugna un acuerdo de perfil socialdemócrata, con sectores progresistas del espectro político-social, y también, en el marco nacional, es funcional a Lousteau.

A su vez, los tres sectores son los más reacios a una negociación “blanda” con el PRO en Córdoba. Interpretan que la UCR debe tener un rol central en JxC y consideran que en el armado electoral de estos comicios habrá que batallar con la lapicera de Mauricio Macri que, en principio, se inclina por otros candidatos, como el multifuncional Gustavo Santos. A ese primer escalón no debe desdeñarse la negociación local, donde Luis Juez intenta tener un rol protagónico en los comicios y amaga, incluso, con ir por las suyas. Dentro de ese gran tablero, entran desde Encuentro Vecinal hasta sectores del PRO y la UCR.

Visto así, los afiliados radicales votaron por el sector que prometió más radicalismo, pero sin salir de JxC. En el anti-kirchnerismo coinciden todos. También se pueden observar acuerdos generales en la necesidad de reunir a una gran alianza para pelearle la provincia al PJ y sus aliados de Hacemos por Córdoba en 2023. Para que eso último ocurra, no alcanza la interna de este domingo, ya que entran en juego la muy buena elección de De Loredo y Bee Sellares; la existencia de socios con poder de fuego electoral (Juez); y la necesidad de garantizarse apoyos nacionales que actúen a modo de locomotora de las listas cordobesas, como las de Macri u Horacio Rodríguez Larreta. La enseñanza del 2019, fue que JxC no puede derrotar al PJ sin la participación directa de las figuras nacionales del espacio.

