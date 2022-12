Fuga de Carmona: La Justicia chaqueña dice que avisó y la Policía asegura que no sabía nada

Una nueva bola de fuego explotó en la cara del gobierno provincial alrededor del tema seguridad. Esta vez fue la fuga y raid criminal de Roberto Carmona, uno de los presos más peligrosos del país. En las primeras horas que siguieron al hecho, ocurrido en la tarde del martes, trascendió que la Policía provincial no estaba informada de la permanencia de Carmona en Córdoba, visitando a su pareja, como lo hace por vía de salidas transitorias desde 2014.

Sin embargo, los alcances de esta alusión son formales, no informales. La jefa de Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belleti, dijo que no habían sido notificados de la presencia de Carmona, pero admitió que “lo que yo pude recabar es que venía cada tres, cuatro meses, pero no éramos notificados”. Es decir, la Policía sabía que regularmente el temible condenado visitaba a su esposa en Córdoba. Sin embargo, no se realizó ningún movimiento preventivo o complementario de la seguridad que estaba a cargo de los efectivos chaqueños.

Si bien la Policía no debía ser informada directamente desde Chaco, lo cierto es que el preso dormía en instalaciones de Bouwer mientras permanecía en la Capital provincial y de su visita era puesto en conocimiento el Juzgado de Ejecución Penal de Córdoba. Por lo tanto, eventuales medidas adicionales de seguridad debían ser dispuestas por autoridades cordobesas, tanto de seguridad como judiciales. De acuerdo a la secuencia que tuvieron los hechos, surge con nitidez que no había ninguna previsión al respecto, ni de parte del Servicio Penitenciario local, ni de la Policía provincial, ni del Juzgado de Ejecución Penal.

Cabe recordar que Carmona quedó detenido en Córdoba y fue imputado por los delitos de homicidio criminis causa (del taxista Javier Bocalón de 44 años), robo calificado con arma y evasión en concurso real por los hechos que lo tuvieron como protagonista luego de su fuga este martes 13 de diciembre.

Estaba condenado a prisión perpetua por tres crímenes, dos cometidos en Córdoba y otro en Chaco. El primero ocurrió el 15 de enero de 1986, cuando raptó a Gabriela Ceppi (16) en la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz, la violó y la asesinó de un balazo. El siguiente, se produjo el 5 de diciembre de 1994, cuando mató a otro preso, Héctor Bolea, dentro de la cárcel de barrio San Martín, de Córdoba. Y el tercero, en julio de 1997, en la cárcel de Resistencia, Chaco, donde mató al interno Demetrio Pérez Araujo.

QUÉ DIJO LA JEFA DE POLICÍA

La jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, admitió este miércoles que la fuerza de seguridad tomó conocimiento de la presencia en Córdoba de Roberto Carmona recién cuando se fugó del domicilio de barrio Las Violetas a donde había concurrido por una salida transitoria. “Tomamos conocimiento 16.26 cuando ingresa una llamada al 911. Un efectivo del servicio penitenciario nos avisa de la evasión. No nos habían avisado antes”, señaló en diálogo con Radio Mitre Córdoba.

Igualmente, señaló a distintos medios que “nosotros sabíamos que estaba con algunas salidas transitorias. Lo que yo pude recabar es que venía cada tres, cuatro meses, pero no éramos notificados. Ayer (por el martes) tampoco fuimos notificados de que esta persona desde horas tempranas estaba en ese domicilio. Venía en un móvil oficial lo que yo pude observar con custodia y con oficio fue alojado el día anterior en Bouwer. A posterior fue retirado desde la cárcel de Bouwer de Córdoba para ser trasladado hasta el domicilio desde donde se fugó”.

Agregó que “sabíamos que era una persona altamente peligrosa, con frondosos antecedentes, lo cual tenía que ser inminente su detención. Esa persona no podía estar en esas condiciones ni en nuestra ciudad ni en ningún lado”.

QUÉ DIJO LA JUSTICIA DE CHACO

A través de un comunicado de prensa dado a conocer en la tarde del miércoles, la justicia de Chaco informó que se notificó del traslado al Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) y al Juzgado de Ejecución Penal de la Capital Provincial.

El comunicado señala que “el Juzgado Ejecución Penal Nº 2 de Resistencia (a cargo de Ligia Duca) informa que previo al traslado del preso Roberto José Carmona se libraron los oficios y exhorto de rigor al Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña, al Juzgado de Ejecución Penal en turno de Córdoba capital y al Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba”.

Indica que “tal como ocurría desde mayo de 2014, cuando fue incorporado al régimen de salidas transitorias, Carmona únicamente estaba autorizado a visitar a su esposa en el domicilio de ella ubicado en el barrio Las Violetas de la capital cordobesa”.

“A lo largo de estos años los traslados transcurrieron sin inconvenientes ni informes que indicaran revocarlos o suspenderlos. Las pautas actuales, fijadas en febrero de 2016, le permitían visitas de nueve horas diarias durante tres días cada cuatro meses; siempre con fuerte acompañamiento y custodia de personal penitenciario no uniformado”, explica el documento de prensa.

Sigue diciendo que “el resto del tiempo que se encontraba en dicha ciudad el condenado permanecía alojado en el Complejo I “Reverendo Francisco Luchesse”, hasta que era trasladado de regreso a Sáenz Peña. Eso mismo quedó plasmado en la resolución 407/22 del 1 de diciembre que ordenó su traslado junto a una comisión integrada por cinco agentes penitenciarios y un enfermero”.

