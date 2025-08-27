Conéctate con nosotros

Noticias

[La Foto del Día] Lugones y Vilches pegaron el faltazo en Diputados y no hubo explicaciones por las denuncias de coimas

Publicado

El ministro de Salud, Mario Lugones, y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Vilches, evitaron presentarse en Diputados para explicar el escándalo por las denuncias de presunta corrupción en la ANDIS. (Foto: Juan Vargas / NA).

El ministro de Salud, Mario Lugones, y el flamante interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, se ausentaron este martes en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados a la que habían sido citados para que rindieran cuentas sobre el escándalo del presunto pedido de coimas en favor de la secretaria General de la presidencia, Karina Milei, y de Eduardo “Lule” Menem. Estos supuestos hechos fueron revelados en audios atribuidos al ex titular del organismo Diego Spagnuolo.

“Lamentablemente no hemos tenido respuesta ni de Lugones ni del doctor Vilches. Tenemos la idea de que no van a venir”, anunció el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria (UxP), al comenzar la reunión conjunta de las comisiones de Salud y Discapacidad, a la que no asistió ningún integrante del oficialismo ni sus aliados.

El diputado tucumano señaló que “no es la primera vez” que ministros de este Gobierno dejan las sillas vacías ante distintas citaciones a la Cámara de Diputados.

Yedlin recordó que, además de producir leyes, “uno de los objetivos” de los legisladores es “controlar al Poder Ejecutivo” y para desempeñar esa función existen “herramientas” como las invitaciones a funcionarios, interpelación, pedidos de informes y el juicio político “en última instancia”.

Ante la ausencia de los funcionarios del Gobierno, la comisión se abocó a discutir el amplio abanico de proyectos vinculados a esclarecer este caso de presunta corrupción que comprometería, entre otros, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

News

Noticias Argentinas
