[La Foto del Día] Diputados trata el rechazo al veto de Milei a la emergencia en discapacidad

Este miércoles al mediodía, la Cámara de Diputados será escenario de una sesión cargada de tensión, donde la oposición —Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda—insistirá con leyes ya sancionadas por el Congreso, pero vetadas por el Ejecutivo. Entre los temas en agenda están el aumento para jubilados, la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad y la ayuda para Bahía Blanca.

Además, se suman proyectos impulsados por gobernadores, como la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional y el impuesto a los biocombustibles, junto con la reactivación de la comisión investigadora del escándalo cripto.

Durante la jornada de este miércoles comenzaron protestas de colectivos de discapacidad, que montaron una vigilia frente al Congreso para acompañar el tratamiento del rechazo al veto del presidente ultraderechista. Durante la jornada de hoy miércoles también habrá una marcha de jubilados.

La oposición confía en alcanzar el quórum necesario para sesionar y tiene altas expectativas de rechazar el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya cuenta con un amplio respaldo, incluyendo el de los radicales liderados por Rodrigo De Loredo. En un zoom realizado el martes, los secretarios parlamentarios de la oposición calcularon que los números alcanzarían para sostener esta iniciativa. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, adelantó que los legisladores del cordobesismo apoyarán el rechazo al veto de esta iniciativa.

El aumento a los jubilados, que incluye un ajuste del 7,2%, un bono de $110.000 y mejoras en pensiones no contributivas, enfrenta un panorama más incierto. La clave estará en las abstenciones o ausencias de legisladores, especialmente de los radicales de De Loredo y los ocho diputados de Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro.

Una fuente parlamentaria señaló: “Si los nueve radicales que se abstuvieron en la media sanción repiten su postura, no llegamos a los dos tercios. Necesitamos que al menos se ausenten”. En el PRO, Cristian Ritondo pidió a los legisladores rebeldes, como María Eugenia Vidal, que al menos se abstengan para facilitar el quórum.

La moratoria previsional, en cambio, parece condenada al fracaso, con todos los bloques asumiendo que no reunirán los votos necesarios. Por otro lado, la ayuda para Bahía Blanca, que ya logró el rechazo al veto en el Senado, podría convertirse en el primer veto presidencial rechazado durante la gestión de Javier Milei si la oposición alcanza los dos tercios en Diputados.

La estrategia opositora para garantizar el quórum combinó la inclusión de los vetos con proyectos de interés para los gobernadores y la decisión de convocar la sesión tras el cierre de listas para las elecciones de octubre, buscando sumar aliados.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

