La Federación Turca de Fútbol pidió que expulsen a Israel de competencias de FIFA y UEFA por el “genocidio” en Gaza

La Federación Turca de Fútbol pidió a la FIFA y a la UEFA la exclusión de Israel de todas las competencias internacionales. El reclamo incluye selecciones y clubes. La solicitud fue formalizada por el presidente de la federación, Ibrahim Haciosmanoglu, mediante una carta enviada a ambas instituciones y a distintas federaciones nacionales. El pedido se apoya en un informe de Naciones Unidas que acusó a Israel de genocidio en Gaza y recomendó su suspensión del fútbol internacional.

La federación turca señaló que el deporte no puede sostener silencio frente a lo que calificó como una situación “inhumana e inaceptable”. También cuestionó la falta de respuesta de los organismos futbolísticos.

La UEFA convocó una votación de emergencia para la próxima semana. Allí podría debatirse la eventual suspensión de Israel.

Turquía reclama aplicar el mismo criterio utilizado en 2022 con Rusia tras la invasión a Ucrania. Expertos de la ONU advirtieron que el fútbol no debe ser indiferente, aunque aclararon que los jugadores no deben ser castigados por su nacionalidad.

La Asociación de Fútbol de Israel descartó un riesgo inmediato de sanción. Aseguró que la selección continúa enfocada en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y remarcó que no recibió notificación oficial de la UEFA.

Israel compite en Europa desde 1991, ingresó a torneos continentales en 1992 y obtuvo membresía plena en 1994. Una exclusión afectaría a clubes como el Maccabi Tel Aviv en la Europa League y comprometería partidos ya programados, como el Noruega-Israel del 11 de octubre.

El antecedente ruso presiona a las federaciones, aunque el peso político y económico de Israel dificulta una resolución inmediata. España anticipó que podría impedir la participación de su selección si no hay sanción. En Noruega se esperan protestas en caso de que Israel siga en competencia.

La FIFA y la UEFA aún no anunciaron medidas concretas. Para habilitar una exclusión, varias federaciones deben expresar su negativa a enfrentar equipos israelíes.

Turquía lidera la búsqueda de apoyos. En las próximas reuniones de UEFA y FIFA se definirá si Israel queda apartado o si la presión política no se traduce en sanciones deportivas.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.