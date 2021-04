La Fábrica Militar de Villa María recibió los beneficios de la Promoción Industrial

El ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello, hizo entrega de la Promoción Industrial a la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, que significa que a partir del mes de mayo próximo reciba los beneficios de la exención impositiva a los ingresos brutos, inmobiliario y sellos.

Según explica un comunicado de prensa, “se le otorgó la Promoción Industrial por 42 millones y medio de pesos que la empresa realizó en instalaciones eléctricas antiexplosivos, de fuerza matriz y descarga atmosférica, entre otras inversiones”.

“De esta manera estamos trabajando para que la Fábrica Militar recupere el espíritu que siempre tuvo y pueda con esta inversión mejorar en competitividad y en calidad de trabajo y, en la generación de nuevos empleos”, manifestó Accastello.

Participaron también del evento, el secretario de Industria, Fernando Sibilla; el secretario de Minería, Rodolfo Bergamasco; el secretario de Comercio, Juan Pablo Inglese; el presidente de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado, Iván Durigón; el director de la Fábrica Militar de Villa María, Miguel Toselli; representantes de la industria minera y prestadores de la servicio de voladuras a empresas mineras de Córdoba.

Asimismo, se hizo entrega de un Aporte No Reintegrable por $100.000 a la Cooperativa 24 de Septiembre conformada por ex empleados de la Fábrica Militar que se conformaron como cooperativa de trabajo para no perder su fuente laboral y en la actualidad siguen vinculadas a la misma.

En la oportunidad, Accastello propuso que en el mismo espíritu del programa Hecho en Córdoba las industrias mineras que utilicen explosivos los compren a la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María: “Este es un punto de partida para que cada vez haya mayor compra de explosivos locales para toda la actividad minera de la Provincia. Es importante que podamos concientizar acerca de la trascendencia que tiene que los empresarios del sector minero puedan hacerse con productos de esta Fábrica Militar”.

Al referirse a la relevancia de la actividad minera de Córdoba, el Ministro explicó que “representa el 35 por ciento de la actividad del país” y agregó que se trata de una “industria no contaminante, compatible con el medio ambiente sustentable y con la actividad turística”, y que se sustenta en tres pilares: La molienda, la extracción de rocas de construcción y de rocas ornamentales.

