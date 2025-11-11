La editorial cordobesa Inquieta presenta su nueva colección de poesía “La lámpara de Inchauspe”

El próximo viernes, en Córdoba, hay una cita imperdible para quienes aman la palabra, la música y la poesía. Es el día en que Inquieta Editora celebra la presentación oficial de su nueva colección de poesía, titulada “La lámpara de Inchauspe”.

El lanzamiento incluye los primeros títulos de la serie: Los mejores deseos, de Ceferino Lisboa; y Ser humano. Cincuenta poesías hechas canciones, de Tobías Ceballos.

La noche contará con música en vivo a cargo de Martín Mamonde y Fernando Ceballos, y el cierre especial de Rocío Taboas y Bocha Torres, integrantes de Savia Mestiza. Además, habrá servicio de buffet y barra con tragos y bebidas con y sin alcohol.

Sobre los autores

Ceferino Lisboa nació en Córdoba en 1971. Fue integrante del grupo de poetas “Pan Comido”, con quienes editó las plaquetas de poemas “Un poco de buen clima” (2007) y “Ellas” (2009). Y participó de las antologías grupales “Belleza Obliga” (2005); “Derrota No” (2006) ediciones Pan Comido y “El día más parecido” (2008) en Llanto de mudo ediciones. Publicó los libros: “Estados de Euforia” (2009) en Textos de Cartón; “La vida que se conoce” (2009) en Pan Comido ediciones/gráfica 29 de mayo; “Dieciocho, Antología de 18 poetas hombres de Córdoba” (2011) en Tinta de negros ediciones; “Eje” (2018) en No editorial, colección lengua bífida; “Estados de euforia” (2018) en Postales Japonesas y “El error en los detalles” (2019) en Pan Comido ediciones.

Tobías Uriel Ceballos nació en Córdoba capital (Argentina), en agosto de 1990. Criado en barrio de Villa Libertador. Formó parte de La Cruza VL (movimiento musical y cultural) siendo también familia, baterista, compositor y cantante. Militante de la justicia social. Piúkarma fue su sello en el rock. Escritor, músico y pintor por terapia. La influencia fue llevada a cabo después de ver a Patricio Rey y sus redonditos de ricota, a Pappo Blues, Charly García, la Mona Jiménez y los Rolling Stones, entre otros. Compartió momentos con León Gieco y La Renga. Creyente de Pedro Almodóvar y Diego Capusotto. Su Dios, Maradona. Hincha de Mujica y Galeano. Biblioteca musical: Central Rojo; La película de los nuestros; La Cruza en vivo; Piúkarma; Hattrick; La cumbia del negro dancing; Acústico y Desaparecido.

PARA AGENDAR

14 de noviembre, a las 20 horas, en Casa Jopói, Cornelio Pino 3560, esquina Argañaraz y Murguía, Barrio Jardín Espinosa, Córdoba.

Entrada general: $10.000

Combo lanzamiento 1: $15.000 (incluye un libro + ingreso)

Combo lanzamiento 2: $20.000 (incluye los dos libros + ingreso)