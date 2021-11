La economía después del 14-N: El índice S&P Merval retrocedió 3,57% y las ADRs argentinas en Wall Street cayeron hasta 8,4%

La bolsa porteña bajó hoy 3,57%, desacoplado de los índices de referencia que cerraron la sesión con resultados positivos, en tanto las ADRs de empresas argentinas en Wall Street cayeron hasta 8,4%.

En la plaza porteña, las pérdidas de las firmas que conforman el panel líder fueron encabezadas por Banco Macro (-7,44%); Transportadora de Gas del Norte (-7,24%); Grupo Financiero Galicia (-7,23%); Edenor (-6,57%); y Banco Francés (-6,43%).

Las alzas, por su parte, fueron anotadas por Cablevisión (2,17%); Laboratorios Richmond (0,84%); Cresud (0,18%); y Mirgor (0,10%).

En el Nueva York, los papeles de compañías argentinas terminaron la sesión con resultados en rojo, entre los que se destacaron Central Puerto (-8,4%); Banco Supervielle (-8,2%); Banco Macro (-8,1%); Grupo Financiero Galicia (-7,8%); y BBVA Argentina (-6,7%).

En el mercado de deuda, los bonos en dólares cedieron 40 centavos promedio en toda la curva.

Por su parte, los títulos en pesos ajustables por CER marcaron ganancias de 0,25% promedio para el tramo corto y alzas de 1% en los tramos más largos.

En este marco, el riesgo país avanzó 1,3% hasta los 1.705 puntos básicos.

En cuanto al tipo de cambio, la cotización del dólar oficial cerró hoy en $105,92, con una suba de cuatro centavos en relación al cierre de la víspera.

En el segmento informal, el denominado dólar “blue” se negoció sin cambios, a un promedio de $200 por unidad.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 8,4%, a $ 204,92, mientras que el MEP sumó 6,1%, a $ 200,30.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de dos centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $100,29.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $137,78 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $174,77.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de ayer con un saldo positivo de alrededor de US$ 50 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 396 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 79 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 860 millones.

