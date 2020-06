La cordobesa Austin se hizo el hisopado ayer luego que el diputado riojano Julio Sahad diera positivo de coronavirus

Por recomendación de Marcelo Halac, director médico de la Cámara de Diputados de la Nación, luego del positivo del diputado nacional de Juntos por el Cambio de La Rioja, Julio Sahad, los 40 legisladores que participaron de la última sesión de la cámara baja, en Buenos Aires, deberán realizarse un hisopado y mantener aislamiento preventivo hasta conocer el resultado. La cordobesa Brenda Austin (UCR), por su parte, le confirmó anoche a este medio que se había efectuado el estudio por la tarde y que esperaba el resultado correspondiente.

Halac junto al secretario Administrativo de Diputados, Rodrigo Rodríguez, plantearon ayer que "se insiste en la recomendación de evitar en la medida de lo posible las reuniones presenciales por el riesgo de transmisión viral que implican".

Informaron además que diseñaron "un nuevo mapa epidemiológico, identificándose los contactos estrechos" y una desinfección en las zonas que transitaron los diputados: el salón Delia Parodi, Pasos perdidos, Baja Recinto, Recinto, Bares y Baños. El Senado hizo lo propio en el palacio y el Anexo, donde el viernes se reunió la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia.

Cabe acotar que Sahad es el tercer diputado en infectarse de coronavirus. Los otros son Walter Correa y Federico Fagioli, del Frente de Todos. La diferencia, es que los dos últimos no habían estado en el recinto y sus casos se produjeron días atrás.

El contagio de Sahad abrió ahora un debate sobre si deberán continuar realizándose las sesiones mixtas -con legisladores en el recinto y con la mayoría de modo virtual en sus provincias- o si estas deberán convertirse en exclusivamente remotas.

Por su parte, Sahad afirmó desde su provincia que no sabe cómo se contagió de coronavirus y que no tiene síntomas y está bien de salud. El resultado del estudio lo recibió en La Rioja, el domingo, donde desarrollaba la medida de cuarentena que corresponden a quienes llegan desde fuera de la provincia.

"Calculo que me debo haber contagiado en Buenos Aires, pero es difícil saberlo. Viajo en mi propio auto hacia allí y me muevo en mi vehículo particular. No tengo contacto estrecho con nadie. Es muy raro saber cómo lo adquirí, es difícil hacer una apreciación al respecto", explicó en declaraciones radiales.

"Regresé el sábado a las 18 a La Rioja, vine por San Martín, donde me controlaron la temperatura y tuve 36.1. Luego viajé escoltado a la terminal y me volvieron a tomar la temperatura que me dio lo mismo. Desde allí fui al hotel y el domingo me hicieron el hisopado. A la tarde-noche me comunicaron telefónicamente que di positivo", destacó.

Sahad relató que tuvo "muy pocos contactos" en Buenos Aires, porque de la Cámara baja fue a su departamento.

"No sé dónde puede haber pasado. Solo tuve contacto con un asesor que se va a hacer el hisopado. En la Cámara estuve con el aislamiento correspondiente, donde además hay muy pocos diputados", describió.

Respecto a su llegada a La Rioja, el legislador expresó: "Cumplí con el protocolo. Volví el sábado y me puse a disposición de las autoridades sanitarias, el domingo me hice el hisopado y ese mismo día me confirmaron que era positivo".

También habló sobre su tuit confirmando que tenía Covid-19: "No hay que ocultarlo, sino hacerlo público. Si me contagié fue en el cumplimiento de mi deber como diputado", sostuvo.

En cuanto a las personas que pudo haber contagiado en la provincia, dijo que no está yendo a su empresa. "Hace nueve días me había hecho un hisopado que me dio negativo. Mis familiares se realizarán hoy un hisopado por cuestión de prevención", agregó.

Otros legisladores que anoche confirmaron que se había efectuado el hisopado fueron el mendocino José Luis Ramón (Protectora Fuerza Política). “Tras la confirmación positiva del diputado @SahadJulio, acabo de realizarme el hisopado correspondiente, que tendrá su resultado mañana (por el martes) por la tarde. Aunque no he tenido síntomas, decidí comenzar un aislamiento social preventivo, incluso de mi familia”, dijo minutos después de las 4 de la tarde, a través de su cuenta en Twitter.

Luego agradeció “a quienes se han preocupado por mi estado de salud y gracias al diputado Sahad, quién rápidamente dio aviso de su situación para poder llevar adelante los protocolos necesarios”.

También se efectuaron el hisopado los macristas Claudio Ritondo y Silvia Lospennato, el radical Facundo Suarez Lastra, y Romina del Plá (Izquierda). Son los que aparecen en situaciones de riego, en el rastreo gráfico y televisivo de la sesión.

Por último, el diputado Fernando Iglesias (Juntos por el Cambio), que también se hizo el hisopado correspondiente porque se encontraba cerca de Sahad durante la extensa sesión de la semana pasada, volvió a criticar al presidente de la cámara baja, Sergio Massa, e insistió en la realización de sesiones presenciales a pesar del contagio de Sahad (Pro).

“Más allá de esto, aprovechó la oportunidad para denunciar que ha sido Sergio Massa el que ha organizado esta forma de funcionar virtualmente que, además de demostrarse incapaz de generar una sesión verdadera, demuestra hoy que tampoco puede proteger la salud de los legisladores y el personal. Que se haga cargo”, dijo el polémico legislador.

(Con información de Agencia Telam).

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.