La crisis de la industria: Utilizó sólo el 58,2% de su capacidad instalada en julio

En julio, la utilización de la capacidad instalada en la industria fue del 58,2%, quedando por debajo del número del mismo mes del 2024 y lo mismo con respecto a junio de 2025, según difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Se trata del segundo peor mes de julio de los últimos nueve años, según el CEPA (Centro de Economía Política Argentina).

De esta manera, el indicador del INDEC quedó por debajo en la medición interanual, contra julio del 2024 (59,5%) como a su vez en la mensual contra junio (58,8%).

Por su parte, el economista y periodista Hernán Letcher del CEPA señaló que “en perspectiva, se trata del segundo peor julio en los últimos 9 años, superado por julio 2020, durante la pandemia. En comparación con el promedio de la serie se ubica 3,5 puntos porcentuales por debajo.

También explicó que “en julio la capacidad instalada de la industria fue 1,5 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en julio de 2024, cuando se había desplomado 5,3 puntos interanualmente. Desde el inicio de la gestión de (Javier) Milei, la industria opera en promedio 7,6 puntos por debajo del nivel registrado entre enero de 2021 y noviembre de 2023″.

Los bloque sectoriales que se ubicaron por encima del indicador en general fueron refinación del petróleo (81,7%), productos alimenticios y bebidas (65,2%), industrias metálicas básicas (63,9%), papel y cartón (60,6%) y sustancias y productos químicos (59,9%).

Caso contrario sucedió con productos minerales no metálicos (57,1%), edición e impresión (52,5%), metalmecánica excepto automotores (48,7%), productos del tabaco (46,5%), productos textiles (44,4%), industria automotriz (44,1%) y productos de caucho y plástico (43,2%), que se ubicaron por debajo del indicador general.

En comparación interanual, sustancias y productos químicos y la industria automotriz obtuvieron las principales incidencias positiva en relación a julio del 2024.

La primera cerró julio con 59,9%, inferior al registrado el mismo mes del año anterior (65,7%). La segunda, por su parte, mostró un nivel de utilización del 44,1%, también inferior al número interanual (52,2%), como consecuencia de la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices. Productos textiles cerró julio con 44,4% interanual, menor al julio del 2024 (49%).

Los productos de caucho y plástico presentaron en julio un nivel de utilización de la capacidad instalada de 43,2%, inferior al registrado en el mismo mes de 2024 (44%), como consecuencia del menor nivel de fabricación de neumáticos.

Por último, los productos alimenticios y bebidas utilizaron el 65,2% de su capacidad y quedó por debajo de la medición interanual (65,4%). Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se registró una disminución interanual de 14,1% en el ingreso de grano de soja a molienda.

CÓMO SE COMPORTARON LOS DISTINTOS SECTORES

-Refinación del petróleo: 81,7%.

-Productos alimenticios y bebidas: 65,2%.

-Industrias metálicas básicas: 63,9%.

-Papel y cartón: 60,6%.

-Sustancias y productos químicos: 59,9%.

-Productos minerales no metálicos: 57,1%.

-Edición e impresión: 52,5%.

-Metalmecánica excepto automotores: 48,7%.

-Productos del tabaco: 46,5%.

-Productos textiles: 44,4%.

-Industria automotriz: 44,1%.

-Productos de caucho y plástico: 43,2%.

El indicador de la utilización de la capacidad instalada en la industria mide la proporción utilizada, en términos porcentuales, de la capacidad productiva del sector industrial. El relevamiento comprende un panel de entre 600 y 700 empresas. Para su cálculo, se tiene en cuenta cuál es efectivamente la producción máxima que cada sector puede obtener con la capacidad instalada.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.