La Corte le tomó juramento a García Mansilla y postergó el de Lijo

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti le tomaron juramento a Manuel García Mansilla para que se incorpore como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En tanto, el nombramiento de Ariel Lijo deberá esperar a que los integrantes del tribunal traten el próximo 6 de enero la licencia que pidió el magistrado como juez Federal.

Ambos jueces fueron designados por Javier Milei a través del Decreto 137/2025, que establece: “Nómbrase en comisión, en los términos del artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, a Manuel José García-Mansilla y Ariel Oscar Lijo en el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

En sus considerandos, la norma destaca que “actualmente existen dos vacantes en la Corte Suprema Justicia de la Nación que requieren ser cubiertas sin demora”.

Asimismo, sostiene que la Corte hoy cuenta con solo tres ministros, situación que “complejiza su funcionamiento armómico” ya que “se requiere de la unanimidad para la resolución de todos los casos judiciales que lleguen a sus estrados”.

Por falta de acuerdos en el Senado, el oficialismo no logró que se trataran los pliegos de los magistrados. Al nombrarlos en comisión, ambos ejercerían el cargo durante un año, tiempo en el que la Cámara Alta deberá tratar las designaciones.

Sin embargo, Lijo deberá esperar para que le tomen juramento. Este miércoles, la Cámara Federal hizo lugar al pedido de licencia extraordinaria del magistrado, lo que lo habilita a dejar su cargo en Comodoro Py, donde está al frente del del juzgado federal número 4 y subroga el 12, que está vacante. El próximo jueves, la Corte se reunirá nuevamente para tratar si acepta o no la licencia extraordinaria de Lijo.

CUESTIONAMIENTOS DE LA OPOSICIÓN

“Respeto mucho al académico Manuel García Mansilla, lamento mucho que no haya conseguido apoyo su pliego en el Senado, pero más lamento se haya prestado a acceder a la Corte de esta manera. No es cierto que el Senado no hizo su trabajo, no lo quisieron votar y eso es un No”, expresó la diputada de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, a través de su cuenta en la Red X.

“La mayoría automática avanza. Cuando Rosatti y Rosenkrantz fueron designados en comisión por (Mauricio) Macri y Pepín Simón, esperaron el acuerdo del Senado (art. 99 inc. 4 CN). Tras 9 años de usar la Corte para hacer política, Mansilla asume en secreto en 24 horas. Degradación total”, denunció el diputado Martín Soria (UP).

