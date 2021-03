En el BAFICI: la cordobesa Liliana Paolinelli estrena un documental sobre los gatos de un baldío

Liliana Paolinelli ama a los gatos, tiene seis en su casa. Sin embargo, los felinos del baldío le generan algo diferente. "Me conmueve como viven, como se desplazan... con esa libertad y gracia únicas", dice la cineasta en la información de prensa de su nueva película. Se trata de El baldío, un documental que se estrena el lunes 22 de marzo en el BAFICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente) y es parte de la Competencia Argentina.

"Cada vez que pasaba por el baldío de Teodoro García, me sorprendía la cantidad de gatos hermosos que había dentro. Una vez, vi a una señora que los estaba alimentando (Elsa Tyrakowski Lelawski) y ella me contó que junto con otras vecinas se turnaban. El terreno está cerrado con un portón, si uno espía a través de las ranuras, se va a encontrar con un paisaje increíblemente agreste, bello. No parece Buenos Aires. Tal vez del hecho de espiar entre los agujeros, un poco la actitud de mirar a través del ojo de la cámara, fue el llamado a hacer una película sobre el baldío. Y también el deseo de mostrar a las voluntarias, comprometidas en el presente y el futuro de esos gatos", describe en el comunicado la cordobesa que dirigió las ficciones Lengua Materna, Amar es bendito y Margen de error, entre otras.

Sinopsis

El documental muestra la trama de superviviencia de una colonia de gatos en un baldío y la acción de un grupo de voluntarias comprometidas en su rescate antes de que edifiquen en el lugar.

PARA AGENDAR

Función online: Lunes 22 de marzo, a las 20 horas. Disponible por 72 horas. | Registrate acá

Lunes 22 de marzo, a las 20 horas, en Quetren Quetren, Av. Olazábal 1784, Buenos Aires; y viernes 26 de marzo, a las 14 horas, en Sala Leopoldo Lugones - CTBA

Av. Corrientes 1530, 10° piso, Buenos Aires.

