Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

La construcción perdió 56.500 empleos y sufrió una caída del 29% desde noviembre de 2023

Publicado

Imagen Ilustrativa.

La industria de la construcción en Argentina enfrenta una grave crisis, marcada por una abrupta paralización de la obra pública y una drástica reducción de la inversión privada. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el sector acumula una caída del 29% en su actividad entre noviembre de 2023 y junio de 2025, con la pérdida de 56.457 empleos registrados en apenas siete meses. La informalidad, muy extendida en el rubro, podría elevar aún más esta cifra.

La decisión del Gobierno de suspender la obra pública ha sido el principal detonante de esta debacle. La medida detuvo proyectos clave como el mantenimiento de rutas, la construcción de viviendas, hospitales y escuelas, generando un deterioro en la infraestructura y afectando el bienestar social.

Córdoba Turismo

En términos interanuales, la actividad mostró un leve repunte del 13,9% en junio de 2025, pero los analistas advierten que esta mejora se debe a la baja base de comparación con 2024, un año igualmente crítico. Comparado con noviembre de 2023, el desplome del 29% refleja la magnitud de la crisis. En el ámbito laboral, el empleo registrado cayó un 15%, pasando de 457.590 trabajadores en noviembre de 2023 a 388.703 en mayo de 2025.

Epec

El sector privado también muestra signos de debilidad. Aunque los permisos de edificación crecieron un 7,5% interanual en mayo, la superficie autorizada disminuyó un 17% respecto a noviembre de 2023, pasando de 1.656.596 m² a 1.373.198 m². Esta caída evidencia una menor inversión en nuevos proyectos, agravando la situación del sector.

Telecom

La crisis se extiende a la industria de insumos, donde las ventas de materiales clave registran caídas significativas. Los artículos sanitarios de cerámica (-44%), ladrillos huecos (-42%) y yeso (-40%) encabezan las bajas, seguidos por pisos cerámicos (-34%), placas de yeso (-30%), pinturas (-29%) y acero para construcción (-30%). Solo el asfalto mostró un crecimiento del 39%, insuficiente para contrarrestar el panorama general.

Libro EcoPolítica

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Socios 2025
News
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Elecciones 2025: La peronista De la Sota inscribió “Defendamos Córdoba” y se enfrentará a los libertarios y el cordobesismo

Finalmente, la diputada nacional, Natalia De la Sota, dio un paso adelante e inscribió “Defendamos Córdoba”, la alianza con la que participará de las...

Hace 3 días

Noticias

Córdoba: Fuerte caída del consumo de alimentos en los primeros siete meses de 2025

Según el informe de julio de 2025 del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) se ha producido una contracción del 19%...

Hace 4 días

Columnistas

Netanyahu debe ser detenido al llegar al país

El 7 de noviembre de 2023, atento a la situación beligerante existente en el Medio Oriente, entre Israel y Palestina, la Cámara de Diputados...

Hace 3 días

Novedades

Córdoba: Las vacaciones de invierno generaron más de $284 mil millones en movimiento económico

Durante las cuatro semanas de vacaciones de invierno que se distribuyeron en todo el país, el turismo dejó un movimiento económico estimado en $284...

Hace 5 días