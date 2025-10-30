La Comisión Investigadora del caso $LIBRA identificó vínculos entre Terrones Godoy, Novelli y KIP Protocol

La Comisión Investigadora del caso $LIBRA identificó vínculos entre el empresario Manuel Terrones Godoy, el operador cripto Mauricio Novelli y la empresa KIP Protocol, relacionados con la criptoestafa difundida en febrero de este año desde la cuenta del presidente Javier Milei.

En la reunión del martes donde estuvieron presentes los bloques de Coalición Cívica (CC), Democracia para Siempre (fracción de la UCR) y Unión por la Patria (UxP), se confirmó la existencia de “una billetera en el exchange Gate.io, perteneciente a Terrones Godoy, desde la cual se transfirieron 59.992 USDT a una cuenta de Novelli” previamente vinculado a la estafa de la criptomoneda.

“La nueva información revela como, dos meses antes de $LIBRA, los mismos socios realizaron una operatoria similar con el crypto-activo $KIP en la que también se involucró el Presidente en su promoción y difusión”, indicaron.

Después de que los miembros de los bloques opositores exigieran la presencia en el Congreso de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, para ser interrogada por la Cámara baja, se conoció el fallo firmado por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, que ratificó la resolución del Juez Marcelo Martínez De Giorgi, acerca de que los funcionarios “no pueden ser llevados al recinto por medio de la fuerza pública”.

Para finalizar, desde el informe difundido por diputados de la comisión, aseguraron que la investigación llevada a cabo indica que “parte de los fondos utilizados para la operatoria de $LIBRA provienen directamente de la liquidación de tokens KIP” y que, a pesar de la merma en el valor de KIP tras su lanzamiento, “Milei avanzó en la promoción del proyecto $LIBRA” y presentó KIP Protocol “como la supuesta empresa organizadora del financiamiento para PYMES”.

“Estos hallazgos establecen una conexión fáctica entre la promoción de KIP, la participación de sus operadores y el posterior esquema $LIBRA. Es necesario recordar que Terrones Godoy y Mauricio Novelli fundaron la ‘empresa’ Tech Forum en agosto de 2024, dos meses antes del evento donde promocionaron KIP junto a Javier Milei y Julian Peh”, concluyeron.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

