La Ciudad de Buenos Aires colocó deuda, regida por ley inglesa, por USD600 millones

El jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri, junto a la vocera del gobierno porteño, Laura Alonso. (Foto: Prensa / Archivo).

La Ciudad de Buenos Aires colocó deuda en el mercado internacional por US$ 600 millones, a una tasa de interés del 7,8% anual, inferior a la que se esperaba en la previa. El Gobierno porteño destacó que se trata de una de las tasas más bajas en la historia crediticia de la ciudad. Los bonos se rigen por la ley inglesa.

Será un título de la serie Bono Tango con una duración promedio de 7 años. El Gobierno porteño utilizará ese fondeo para refinanciar vencimientos de su deuda vigente.

“A través de las negociaciones llevadas adelante por el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, y el subsecretario de Finanzas, Abel Fernández Semhan, la Ciudad de Buenos Aires anuncia la emisión de US$ 600 millones de la Serie 13 del mencionado bono, a una tasa del 7,8%, una de las más bajas en la historia crediticia de la Ciudad”, destacó el Ministerio de Hacienda y Finanzas en un comunicado.

Los bonos colocados estarán regidos bajo ley inglesa. Las entidades financieras que participaron fueron BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander como colocadores internacionales y los bancos Galicia, Santander Argentina, Balanz Capital Valores y Banco de la Ciudad de Buenos Aires como colocadores locales.

Es la segunda colocación de una jurisdicción subsoberana en lo que va del año. Córdoba lo había hecho en junio a una tasa de 9,75% anual. Santa Fe y Chubut son las otras dos que buscarán su propio fondeo en Wall Street en las próximas semanas.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

