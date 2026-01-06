La chavista Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada de Venezuela

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como presidenta encargada, luego del secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores el pasado sábado, durante una operación de fuerzas armadas estadounidenses en territorio venezolano.

“Vengo con dolor, por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano, luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, dijo Rodríguez en un acto encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en el Salón del Tríptico del Palacio Federal Legislativo, en Caracas.

Rodríguez manifestó también su pesar por la captura de la pareja presidencial, a quienes calificó como “héroes”, y aseguró que su Gobierno trabajará para garantizar el futuro de los niños y jóvenes del país.

“Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde como nación libre, soberana e independiente”, señaló, al comprometerse a preservar la paz y la tranquilidad económica y social de la nación.

En su mensaje, la presidenta encargada hizo un llamado a la unidad nacional para defender al país “en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación”.

La juramentación de Rodríguez se realizó por orden del Tribunal Supremo de Justicia, ante la ausencia forzosa del presidente de la República.

Maduro y su esposa fueron capturados el pasado 3 de enero, en medio de un bombardeo contra la nación suramericana por parte de las fuerzas armadas estadounidenses.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, nacida en Caracas el 18 de mayo de 1969, es una de las figuras políticas más importantes del país. Fue designada por Maduro como ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, además de formar parte de la dirección nacional del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.

La veterana dirigente chavista, que lideró su primer Consejo de Ministros el domingo, asume el poder respaldada por la mayoría de los 258 diputados que iniciaron también este lunes una legislatura hasta 2031. Es un Parlamento dominado por una arrolladora mayoría chavista, elegida en unos comicios bajo acusaciones de fraude. En tanto, su hermano, Jorge Rodríguez, mantiene la presidencia de la Asamblea.

“Delcy, cuentas con mi apoyo y el de mi familia en este tremendo reto que estás asumiendo. La patria está en buenas manos”, proclamó desde la tribuna el diputado Nicolás Maduro Guerra, conocido como Nicolasito. El hijo del mandatario chavista lloró al hablar de su padre.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS / XINHUA.

