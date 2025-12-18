Marchas en Córdoba y en todo el país contra la reforma laboral, con acto central en Plaza de Mayo

La CGT y las dos CTA, junto a otras organizaciones sociales y política, llevarán a cabo este jueves a las 15 una movilización hacia Plaza de Mayo en rechazo de la reforma laboral que impulsa el gobierno de ultraderecha del presidente Javier Milei. Las protestas se replicarán en todo el país. En Córdoba, convocada por la CGT Regional Córdoba, CGT Córdoba, CTA de los Trabajadores, y CTA Autónoma, a partir de las 12, se desarrollará un acto frente a la Legislatura Unicameral.

La medida decidida por el consejo directivo de la CGT nacional que componen Jorge Sola, (Seguros), Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), busca evitar que el retroceso de los derechos laborales que intenta lograr el oficialismo se materialice con su aprobación en el Congreso de la Nación. El proyecto del gobierno se encuentra en tratamiento en el Senado.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes sindicales, se dispondrá un escenario en Plaza de Mayo para que haya oradores que expresen el rechazo del movimiento obrero contra el proyecto de reforma que se encuentra en tratamiento exprés en el Senado.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también confirmó su presencia en la movilización y anunció además un paro nacional para la misma jornada.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, señaló en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas que deben “pudrírsela a los gobernadores en sus territorios” porque la reforma laboral y el presupuesto “terminarán de aniquilar a las provincias”.

Asimismo, las dos fracciones de la CTA, de los Trabajadores y Autónoma, participarán también de la marcha, así como el gremio UTEP, que representa a los trabajadores de la economía popular.

Hugo Godoy, secretario general de la CTA-A, sostuvo que el proyecto tiene un objetivo “regresivo y contrario” con respecto a los derechos de los trabajadores, del mismo modo que Hugo Yasky, de la CTA-T, indicó que los cambios que se plantean “en casi 30 países del mundo persiguen “mejorar” las condiciones laborales, “regular a las compañías de plataformas”, “otorgar nuevas licencias”, “reducir la jornada de labor” y “garantizar” igualdad de género.

También se plegará el Sindicato de Trabajadores Viales, que afirmó que esta iniciativa “implica un retroceso en los derechos conquistados por las y los trabajadores”.

“Rechazamos cualquier iniciativa que precarice el empleo, debilite la protección laboral y afecte la dignidad del trabajo”, definió el gremio en un comunicado.

Por su parte, los trabajadores del Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital (APyT) confirmaron su adherencia a la movilización “en defensa de los derechos laborales y de la salud pública”.

La concentración será a las 15 en Avenida Carlos Pellegrini y Juan Domingo Perón, para marchar desde allí a Plaza de Mayo no sólo en rechazo a la reforma laboral sino al Presupuesto 2026, debido a que no incluye las leyes de pediatría, discapacidad y financiamiento universitario aprobadas por el Congreso.

EN CÓRDOBA

En Córdoba la concentración será a las 12, frente a la Legislatura. Sin embargo centrales obreras, gremios, movimientos sociales y partidos políticos han llamado a concentrarse en sedes sindicales y avenidas de la ciudad capital, según el caso, a partir de las 10:30. El esquema preanuncia un impacto similar a la movilización que llevaron adelante los estatales este miércoles.

La consigna de la convocatoria es “Nos moviizamos contra la reforma laboral, en defensa del trabajo”.

También habrá una marcha en Villa María, a partir de las 19.30, fijándose como punto de concentración la Plaza Centenario, en el microcentro de la ciudad.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

