La CGT se reúne para rechazar la reforma laboral

La CGT reunirá este jueves a las 12 a su Consejo Directivo para expresar un rechazo abierto a la reforma laboral que el Gobierno impulsa para las sesiones extraordinarias. Los triunviros cegetistas Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello convocaron al Consejo Directivo en la sede de Azopardo, desde donde el grueso de los sindicalistas expresarán una posición común de rechazo al proyecto del Gobierno.

En la antesala de la reunión de este jueves, la nueva conducción de la CGT, con los tres triunviros y el jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, mantuvo una reunión con senadores peronistas que se comprometieron a rechazar cualquier reforma, por lo que trabajarán en forma conjunta entre los legisladores, gobernadores del PJ y las centrales sindicales para impedir el avance de la reforma laboral.

El encuentro se hizo en el despacho del presidente del interbloque del peronismo, José Mayans, y contó con la asistencia de sus pares de bloque Mariano Recalde, Alicia Kirchner, Jorge Capitanich y Martin Soria, además de los diputados y sindicalistas Vanesa Siley y Hugo Yasky, entre otros.

Tras la reunión, Jerónimo reiteró que “no hay una negociación ni un intercambio con el Gobierno” y que el proyecto dofundido, que no es el definito, “es unilateral y fruto de imposiciones”.

“Nosotros creemos que si hay que construir un ámbito en el cual se ejecuta la modernización laboral, tenemos un instrumento que son las convenciones colectivas de trabajo”, agregó.

Como informó la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno optó por evitar escalar una confrontación directa con el sindicalismo y no incluirá en la reforma laboral el ítem de las restricciones para las cuotas solidarias que figuraban en la redacción original del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

