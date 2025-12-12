Conéctate con nosotros

La CGT rechazó la reforma laboral y se moviliza el jueves próximo a Plaza de Mayo

Los titulares de la CGT Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. (Foto: Daniel Vides / NA).

El Consejo Directivo de la CGT rechazó hoy la reforma laboral que impulsa el Gobierno, al advertir que el país está “empobrecido, sin inversión económica y que sufre industricidio”, y anticipó que llevará adelante una movilización a Plaza de Mayo el jueves próximo a las 15.

La central obrera cuestionó que para esta ley no haya “acuerdo” ni “mesa de diálogo” con el sector empleador y los trabajadores. El país está “empobrecido, sin inversión económica y sufre industricidio”, expresó el cotitular de la central Jorge Sola, en conferencia de prensa, donde indicó además que la CGT “se opone terminantemente a cada uno de los puntos que establece esta reforma que transita por la precarización laboral y que es un paso más hacia esa informalidad”.

El “plan de acción” incluye llevar la postura a los legisladores y gobernadores para “explicar por qué no puede salir esta ley”.

“La CGT reclama estar en el lugar de debate con los legisladores, para discutir punto por punto”, añadió, al cuestionar que el proyecto se trate “entre gallos y medianoche”.

Sola dijo además que la central impulsará la judicialización de la norma para que se declare la “inconstitucionalidad” de varios de los artículos de la norma, que “van en contra de los principios protectores del trabajo”.

Sola brindó la conferencia de prensa desde la histórica sede de Azopardo 802, en el Bajo porteño, después de una reunión de Consejo Directivo que tomó más de dos horas, y donde estuvo acompañado por los cotitulares Cristian Jerónimo y Octavio Arguello, entre otros dirigentes.

El referente sindical anunció también que la central resolvió llevar la misma postura de rechazo de rechazo a las “80 delegaciones regionales” de la organización para que, con la “territorialidad que tiene la CGT, se exprese en cada lugar en rechazo y para que en las capitales provinciales hablen con los diputados y gobernadores para llevar el mismo mensaje”.

El Gobierno giró este jueves al Congreso el proyecto de reforma laboral y que el oficialismo quiere tratar en forma exprés en el Senado.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

