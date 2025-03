La CGT convocó a movilizar el 9 de abril junto a los jubilados y a un paro general de 24 horas al día siguiente

La CGT ratificó una jornada de protesta de 36 horas con movilizaciones el 9 de abril y una huelga total al día siguiente en rechazo de la política económica del Gobierno. Será el tercer paro general contra el gobierno del ultraderechista, Javier Milei. También convocó a participar de la marcha del 24 de marzo, aniversario del golpe de Estado cívico-militar de 1976, y el 1° de mayo, en el Día del Trabajador.

“Acabamos de terminar una muy rica reunión en términos de conversación y debate. El Consejo Directivo confirmó los rumores y ratificó la medida más importante: una acción sindical de 36 horas comenzando con movilizaciones el día 9 y, desde las 00 horas, empieza un paro el día 10 de abril de 24 horas”, afirmó el co-secretario general, Héctor Daer.

El dirigente del gremio de sanidad también afirmó que desde la central le brindarán acompañamiento y apoyo a la familia de Pablo Grillo, el fotógrafo que “fue brutalmente atacado por las fuerzas policiales”. Fabián Grillo, el padre del fotoperiodista, será recibido este viernes a las 10.30 en la sede de la central obrera.

Daer destacó que la decisión se basa en una serie de reclamos relacionados con la situación económica y laboral en el país. Reclamaron el regreso de la obra pública, “muchas están completadas en un 80%, dejarlas así es más perjudicial que terminarlas, y buena parte son viviendas”. También pidieron un plan de educación y salud claros para el país, paritarias libres que “desde fines del año pasado están pisadas y cierran por debajo de la inflación”, “aumento a los jubilados y actualización del bono de 70 mil pesos para los jubilados y volver a discutir las asignaciones familiares”.

Este nuevo paro general (los anteriores fueron el 24 de enero de 2024 y el 9 de mayo de ese mismo año) se da en un contexto marcado por continuos despidos, la quita de subsidios; la inestabilidad de los precios; la apertura de las exportaciones en detrimento de la industria nacional; la represión a jubilados y organizaciones que se manifiesten; el ataque contra el fotógrafo Pablo Grillo (que sigue en grave estado) y la reciente ratificación de un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario (FMI).

Daer anunció la medida de fuerza junto con Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) y Octavio Argüello (Camioneros), los otros dos triunviros al frente de la central obrera.

LA ADHESIÓN DE LA UTA

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que los colectiveros se sumarán al próximo paro general que la CGT realizará el 10 de abril próximo, lo que potenciará los efectos de la medida de fuerza. “La UTA apoya lo que propuso la CGT para el paro general porque no se sostiene más la falacia oficial con respecto a una inflación que no existe; hoy por hoy la canasta básica de una familia tipo está en no menos de dos millones, hay un aumento de inflación interanual de un quince por ciento”, sostuvo Gabriel Gusso, secretario gremial de la UTA.

Para el dirigente sindical, “el Gobierno busca que los salarios de los trabajadores vayan por debajo de la inflación, lo mismo que está haciendo con los jubilados, a los que además les sacó los remedios”.

Gusso sostuvo que “hay un ataque contra el trabajador y un financiamiento que el Gobierno está haciendo a costillas del ciudadano, y que no tiene límites. No se puede vivir de esta manera y no te dan los números”, añadió.

