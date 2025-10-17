Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

La CGT conmemoró el Día de la Lealtad y advirtió que “la primera reforma laboral tiene que ser reducir la jornada de trabajo”

Publicado

La CGT recordó el Día de la Lealtad en su sede la calle Azopardo. (Foto: Prensa).

La CGT realizó este jueves un acto de conmemoración del Día de la Lealtad Peronista, que se diferenció de ceremonias de años anteriores, ya que incluyó performances teatrales, un show de música trap y una proyección de mapping sobre la fachada de su histórica sede de la calle Azopardo, todo eso bajo la temática del 17 de Octubre de 1945 que marcó el nacimiento del movimiento político creado por Juan Domingo Perón.

Desde las 17:30, la CGT activó una transmisión por streaming, por donde pasaron entrevistados como el analista político Raúl Timerman, el ex funcionario menemista “Pato” Galmarini, y la ministra de Trabajo del gobierno de Alberto Fernández, Kelly Olmos.

También entrevistaron al cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, quien criticó a la gestión de Javier Milei y desafió los cambios en materia de relaciones laborales que el Presidente anticipó que buscará impulsar en la próxima etapa: “La primera reforma laboral tiene que ser bajar la jornada laboral de los trabajadores”, sostuvo.

Turismo

“Transferir derechos de los trabajadores al sector del capital… para darse ese lujo van a tener que ganar las elecciones muy bien y yo creo que el día 26 va a ganar el peronismo, de eso estoy seguro”, agregó el referente de Sanidad.

Previamente, entrevistaron al integrante de la “mesa chica” cegetista y secretario general del sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, quien lamentó que en el gobierno libertario “desprecian a los trabajadores como desprecian al Estado”, y añadió: “Este no es el país que queremos”.

Epec

“(El ministro de Desregulación del Estado, Federico) Sturzenegger dijo en Davos que hay que romper al movimiento obrero, debilitándolo económicamente. Todas esta cosas traen la rebeldía. Esta gente es autista, no nos escuchan”, lamentó.

Por otro lado, defendió el accionar de la conducción de la CGT frente a las críticas de otros sectores gremiales que reclaman una posturas más dura hacia el Gobierno. “Nos dicen: ´¿por qué no reaccionan?´. Y la verdad es que todavía nos critican por los 13 paros a Alfonsín. Yo creo se hizo lo que medianamente su puede hacer, no podemos tener todos los días a los trabajadores en la calle”, consideró.

Columnistas

Cuando se comenzó a hacer de noche llegó el momento central del acto, ya que se realizó una extensa proyección de mapping en la fachada del edificio de la calle Azopardo, con videos de Perón, que fue seguida por afiliados de distintos gremios de la central, sobre todo de la UOCRA y UPCN.

La ceremonia fue conducida por el actor Víctor Laplace, quien en el pasado interpretó a Perón en diferentes proyectos audiovisuales.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

El fiscal de la Cámara Nacional Electoral considera que Karen Reichardt debe encabezar la lista libertaria

El fiscal federal Ramiro González le propuso este viernes a la Cámara Nacional Electoral que se confirme la decisión de primera instancia y que...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Se desató un fuerte incendio en el Parque Nacional Quebrada del Condorito y se quemaron 14 autos

Un voraz incendio forestal se desató este viernes en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Los bomberos trabajaban sobre dos grandes frentes de fuego....

Hace 6 días

Noticias

Feria del Libro Córdoba 2025: Este sábado, Martín Kohan, Gustavo Sylvestre, y Chema Forte presentan sus libros

La Feria del Libro 2025 propone este sábado una importante agenda de presentaciones de libros. Todas las actividades son gratuitas. Las editoriales expondrán de...

Hace 6 días

Noticias

OpenAI anunció que invertirá US$25.000 millones en un centro de inteligencia artificial en la Patagonia

La compañía estadounidense OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, anunció una inversión de US$ 25.000 millones para construir un centro de datos de inteligencia artificial en...

Hace 6 días