La Cautivita: Un nuevo santuario de peregrinación

(Por ModoViaje.Ok). Se trata de la imagen mestiza de la Virgen del Rosario en Villa de María de Río Seco. Se consagró la parroquia durante las fiestas patronales. La provincia de Córdoba (República Argentina) sumó así un nuevo santuario de peregrinación: “La Cautivita”, la patrona de Villa de María de Río Seco, una localidad que se ubica a poco más de 200 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba.

La consagración de la parroquia Nuestra Señora del Rosario como santuario se vivió con emoción este pasado 12 de octubre durante las fiestas patronales que honran a la imagen de la virgen mestiza que data de 1657. Este hecho histórico ocurrió al cierre del Primer Encuentro Provincial de Turismo Religioso que se llevó a cabo durante tres días, y del que participó ModoViaje.ok.

La religiosidad de este pueblo está anclada en La Cautivita, considerada milagrosa, que da origen a la comunidad y que habla de la resistencia y la fe de todo un pueblo.

La imagen se llevó a mediados del siglo XVII desde una ermita rural en la estancia de Mateo Barrera en un campo en el límite entre Córdoba y Santiago del Estero a la capilla del estanciero Domingo Gómez, en un sitio más poblado y accesible para ser visitada por los feligreses.

Esto marcó el inicio de una devoción que daría identidad espiritual a todo el norte cordobés, y que se trasladó a distintas localidades.

La imagen sencilla -de 67 centímetros, vestida con túnica y manto y con pelo natural- es de madera dura en forma cuadrangular.

La imagen pasó a la historia en 1748, cuando un malón de aborígenes abipones, originarios del Chaco, atacó la zona del Río Seco arrasando con casas y estancias y la capilla, desde donde secuestraron la imagen de Nuestra Señora del Rosario y la de San José.

Hay profusa documentación histórica que acredita que el capitán Francisco de la Barreda junto a otros hombres persiguieron a los indígenas y recuperaron la imagen de la Virgen, aunque la de San José nunca se encontró. Así pasó a ser nombrada cariñosamente “La Cautivita”. Su regreso fue apoteósico y emocionante.

El propio Leopoldo Lugones vuelca esta historia a la poesía bajo el título «El rescate». La obra está incluída en «Romances del Río Seco» publicada en 1938 en una selecta impresión de mil ejemplares.

Pero esta historia tiene aún más historia: se remonta a mediados del siglo XVI cuando pasó por Río Seco la imagen de Nuestro Señora del Rosario, que hoy se encuentra en la Iglesia Santo Domingo de la ciudad Córdoba. Esa imagen que había sido traída desde España naufragó con el barco que la transportaba y fue encontrada en un cofre en el puerto de El Callao, junto a la imagen de El Señor de los Milagros que se encuentra en Salta. En su viaje hacia la ciudad de Córdoba, la Virgen pasó por Río Seco. De allí que se realizara una réplica con los rasgos mestizos de nuestra tierra.

FIESTAS PATRONALES

La historia de La Cautivita sigue viva en las fiestas patronales, en la devoción que se transmite de generación en generación. Es un símbolo de identidad. Los registros parroquiales del siglo XVIII reconocen a los fieles que participaron de aquel rescate y aún hoy se representa en las calles de Villa de María cada octubre aquella gesta heroica.

Los pobladores de Villa de María dicen que La Cautivita es un símbolo de fe, pero también de unión y resistencia. Es testimonio de fidelidad de un pueblo, de tradición. Desde hace 400 años, por ejemplo, se mantiene la tradición de la procesión con el rosario de la aurora por las calles de la ciudad.

La Cautivita es ahora sitio de peregrinación. Se encuentra en la iglesia construída a fines del siglo XIX frente a la plaza central del pueblo a 250 metros de la Casa-Museo de Leopoldo Lugones y a cinco cuadras de la antigua capilla cuyas ruinas se ven al pie del Cerro del Romero.

Artículo publicado por ModoViaje.ok

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.