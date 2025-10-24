Conéctate con nosotros

La cautelar que protegía a los carpinchos en Nordelta fue revocada: no limitarán la construcción del country

Publicado

Un carpincho en Nordelta. (Foto: Gentileza Qué Pasa).

La medida cautelar que respaldaba a los humedales y la fauna silvestre, entre ellos carpinchos, en la zona de Nordelta y que prohibía aplicar castración química, inyecciones anticonceptivas u otros métodos de control fue revocada por la jueza María Paula Venere.

La misma ordenanza dictada por el juez Guillermo Ottaviano imponía la suspensión inmediata de obras o actividad que perjudiquen a los mencionados espacios naturales, así como tampoco permitía realizar fumigaciones que pudieran afectar al Delta del río Paraná.

Venere, parte del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 de San Isidro, unificó la causa contra Nordelta S.A. con la demanda de los vecinos del mismo barrio y sostuvo que existe una “superpoblación de carpinchos”, que su crecimiento es exponencial e “invaden sus jardines”.

Estos vecinos piden relocalizar los carpinchos, vasectomías, que no sean fauna protegida y piden que se habilite su caza por considerar que son fauna “exótica” y una “plaga no nativa”.

Por su parte, la abogada María de las Victorias Silvano González, que apelará esta medida, es representante de la asociación “Callejero Casa Quiere Asociación Civil” y señaló al medio local Qué Pasa, que “los animales merecen ser defendidos”.

En tanto, Silvia Soto, vocera de la organización La Voz de los Carpinchos, indicó en diálogo con Qué Pasa que “la revocación de estas medidas cautelares se agrava por la unificación de la causa con otra de 11 vecinos de Nordelta con los cuales no estamos de acuerdo los que protegemos a la fauna silvestre y en especial a los carpinchos y sus crías”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Noticias Argentinas
