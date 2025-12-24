Conéctate con nosotros

Noticias

La cantidad de turistas que fueron al exterior subió 15,3% en noviembre y presionó la salida de divisas

El aeropuerto de Ezeiza. (Imagen Ilustrativa).

La cantidad de turistas que llegaron del exterior bajó 2,7% en noviembre, mientras que los que salieron subieron 15,3%, lo que arrojó un déficit de 224 mil turistas, que engrosó la salida de divisas.

En noviembre, los turistas que entraron a la Argentina llegaron a 491.400, mientras que los que salieron fueron 763.800, informó este martes el INDEC.

De ese total, 491,4 miles fueron turistas y 303,9 miles fueron excursionistas, según el informe oficial analizado por la Agencia Noticias Argentinas.

El 19% del turismo receptivo reside en Brasil; el 18,7%, en Europa; y el 14,4%, en Uruguay.

El 52,9% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 35,3%, por vía terrestre; y el 11,9% restante, por vía fluvial/marítima.

Los pasos relevados por el INDEC representaron el 61,2% del total del turismo receptivo.

Las salidas al exterior incluyeron a 1.271,4 miles de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 763,8 miles fueron turistas y 507,6 miles fueron excursionistas.

Además, el 71,8% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes. Los principales destinos fueron Brasil, con 21,9%; y Chile, con 21,4%. El 47,0% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 43,3%, por vía terrestre; y el 9,7%, por la vía fluvial/marítima.

Los pasos relevados representaron el 57,9% del total del turismo emisivo.

En noviembre, se registró un saldo negativo de 476,2 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país.

Este resultado fue debido a los saldos negativos de 272,4 miles de turistas y de 203,7 miles de excursionistas.

Durante noviembre, los visitantes no residentes realizaron 839,8 miles de viajes y los visitantes residentes, 1.271,4 miles de viajes.

En noviembre de 2025 se estimaron 259,8 miles de llegadas de turistas no residentes a Argentina, lo que representa un aumento interanual de 5%.

El 90,9% de estas llegadas se concentraron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery.

Las salidas al exterior fueron en total 358,8 miles de turistas residentes, lo que implicó un incremento interanual de 24,2%.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery tuvieron una participación de 85,6% en las salidas de turistas residentes.

El saldo de turistas internacionales en noviembre resultó negativo en 99,0 miles para toda la vía aérea internacional.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

