Litigio con los fondos buitre: La Cámara de Apelaciones de Nueva York suspende temporalmente entrega de las acciones de YPF

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió este martes suspender temporalmente la orden de la jueza Loretta Preska, que obligaba al Estado argentino a ceder el 51% de las acciones de YPF, equivalentes a 16.100 millones de dólares, a los fondos “buitres” Burford Capital y Eton Park. Esta medida, conocida como “suspensión administrativa temporal” (temporary administrative stay), frena por al menos una semana la ejecución del fallo dictado el pasado 30 de junio, que ordenaba la transferencia de las acciones a una cuenta de custodia en The Bank of New York Mellon Corporation.

La decisión responde a un planteo presentado por los abogados del Estado argentino, quienes argumentan que el fallo de Preska viola el derecho federal estadounidense, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional. Además, cuentan con el respaldo de una Declaración de Interés del Departamento de Justicia de Estados Unidos, considerado un apoyo del gobierno de Donald Trump.

La Cámara estableció un cronograma preciso: los demandantes, liderados por Burford Capital, deberán presentar su oposición a una suspensión más prolongada hasta el jueves 17 de julio, mientras que Argentina tendrá hasta el martes 22 de julio para responder. Posteriormente, un panel de tres jueces evaluará los argumentos y decidirá si extiende la suspensión durante todo el proceso de apelación de fondo.

El fallo de Preska, ratificado el lunes, había rechazado un pedido argentino para suspender la sentencia, argumentando que el país ya había recibido una suspensión previa sin necesidad de fianza. Sin embargo, la intervención de la Cámara alivia momentáneamente la presión sobre Argentina, que busca evitar la pérdida de control sobre la petrolera nacional, reestatizada en 2012.

En las últimas horas, según el abogado especialista Sebastián Soler, Burford Capital expresó en una carta su aceptación de una suspensión transitoria de la orden de Preska. La resolución final de la Cámara podría llegar a partir del 22 de julio, tras el cruce de escritos entre las partes.

