La balanza comercial arrojó un superávit de USD2.498 millones en noviembre

El intercambio comercial aumentó 16,3% en noviembre en relación con igual mes del año anterior, y alcanzó un monto de USD 13.694 millones, mientras que la balanza comercial registró un superávit de USD 2.498 millones, con un resultado positivo por vigésimo cuarto mes consecutivo, informó este jueves el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

En noviembre de 2025, las exportaciones totalizaron USD 8.096 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 24,1%. Esta suba fue impulsada por un incremento de 28,0% en las cantidades exportadas, ya que los precios disminuyeron 3,0%.

Las importaciones de noviembre alcanzaron un total de USD 5.598 millones, lo que representó un incremento interanual de 6,6%. Este crecimiento se atribuyó al aumento de 6,1% en las cantidades y de 0,4% en los precios.

De este modo, la balanza comercial presentó en noviembre un superávit de USD 2.498 millones, lo que implicó un incremento de USD 1.221 millones respecto al mismo mes de 2024.

El índice de términos del intercambio disminuyó 3,5%, y reflejó un deterioro en los precios relativos del comercio exterior.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

