La ARN desmintió que hubiera realizado compras de medicamentos

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) expresó a través de un comunicado de prensa que “desmiente categóricamente las versiones periodísticas que están circulando respecto a la realización supuestas compras de medicamentos a la droguería Suizo Argentina S.A.”.

El informe expresa que “la ARN desea aclarar que no realizó compra alguna de productos farmacéuticos ni medicinales a la empresa mencionada ni a ninguna otra en los últimos años”.

Agrega que “como organismo regulador de la actividad nuclear en Argentina es relevante dar esta aclaración en pos de la credibilidad y la confianza pública que la sociedad deposita en nuestra misión de velar por la protección de las personas, el ambiente y las futuras generaciones, que conlleva entre otras funciones la disposición de medidas de protección ante emergencias radiológicas o nucleares que puedan afectar a la población”.

Cabe recordar que la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) es el organismo del Estado argentino dedicado a la regulación y la fiscalización de la actividad nuclear en la República Argentina, siendo “la autoridad nacional competente en cuatro áreas regulatorias definidas por la Ley Nacional de la Actividad Nuclear: seguridad radiológica, seguridad nuclear, protección y seguridad física; y salvaguardias y no proliferación”.

