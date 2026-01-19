La AMIA rindió homenaje al fiscal Alberto Nisman a 11 años de su muerte

La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) rindió este lunes un homenaje al fallecido fiscal Alberto Nisman a once años de su muerte, cuyas causas aún son investigadas por la Justicia. El acto homenaje fue conducido por el secretario general de la institución, Mario Sobol, y también realizaron discursos el presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, y la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ex esposa y madre de las dos hijas del fiscal.

También estuvieron en la ceremonia, realizada en la plaza seca del edificio de Pasteur 633, el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; el presidente de la DAIA; Mauro Berenstein; Sara Garfunkel, madre del fallecido fiscal; referentes comunitarios y del ámbito judicial.

Previo a los discursos de los oradores, los titulares de la DAIA y de la AMIA junto a Arroyo Salgado encendieron una vela en memoria del fiscal, y se recitó una plegaria a cargo del jazán Alberto Dayan.

“Debemos seguir alzando la voz. Porque en definitiva la verdad y la justicia siempre llegan”, sostuvo Arroyo Salgado. La jueza también hizo referencia al juicio oral en ausencia para los 10 acusados de haber planificado y ordenado el atentado terrorista. “Hoy podemos decir que el esclarecimiento del juicio AMIA cuenta con la herramienta legal que permitirá someter a juicio oral y público, a aquellos iraníes que el fiscal Alberto Nisman acusó de dicha atrocidad, allá por el 2006”, destacó.

A su turno, Amorza recordó que “para la Justicia argentina la muerte de Alberto Nisman fue un homicidio, directamente relacionado con la tarea que llevó adelante desde la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA, tal como lo determinó, oportunamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“A once años de la muerte del fiscal, reafirmamos que no hay paz posible sin justicia, ni democracia sólida sin verdad. No hay futuro sostenible si el Estado no responde frente a los hechos más graves que han marcado nuestra historia reciente”, expresó.

Y añadió: “Por la memoria de las víctimas del atentado a la AMIA, por las víctimas del atentado contra la Embajada de Israel, por la memoria de Alberto Nisman y por el futuro de nuestra democracia, sigamos reclamando verdad y justicia”.

Desde el 2004 hasta su fallecimiento, Nisman encabezó la Unidad Fiscal AMIA que investigó el atentado terrorista a la sede mutual perpetrado el 18 de julio de 1994, masacre que dejó el trágico saldo de 85 víctimas fatales y 300 personas heridas.

Durante los años previos a su muerte, sobre el fiscal pesaron acusaciones por supuestas irregularidades y falta de resultados en la investigación judicial, y por sus vínculos con la embajada de Estados Unidos y el por entonces poderoso jefe de Operaciones de la SIDE Jaime Stiuso.

Días antes de morir, Nisman presentó una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, contra el entonces canciller Héctor Timerman y otros funcionarios de ese gobierno en la causa que investigaba la firma del memorándum de entendimiento con Irán como un acto de encubrimiento para proteger a los sospechosos iraníes del atentado a la AMIA.

Para el fiscal, el gobierno kirchnerista pretendía desviar la causa AMIA de la pista iraní, y a cambio del memorándum había acordado con Irán dejar sin efecto el pedido de captura internacional sobre los sospechosos de esa nacionalidad. A través de una comunicación formal, el jefe de Interpol, sin embargo, desbarató la hipótesis consignando que jamás el Gobierno le había pedido que se levantaran las notificaciones rojas.

En la noche previa a la presentación que Nisman tenía pautada en el Congreso, donde concurriría por invitación de las entonces diputadas del PRO Patricia Bullrich y Laura Alonso para que profundizara sobre la denuncia presentada, se halló su cadáver en el departamento de Puerto Madero donde se había instalado para preparar su presentación.

Desde entonces han convivido distintas hipótesis no concluyentes sobre su supuesto suicidio o eventual homicidio vinculado a la denuncia que impulsaba contra el Gobierno kirchnerista. Esta última línea es la que sostienen las organizaciones comunitarias, la familia de Nisman y sectores de la Justicia.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

