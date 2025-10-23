La actividad económica subió 2,4% interanual en agosto, pero todavía no alcanzó los niveles de 2022

El estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una variación positiva de 2,4% en agosto comparado contra el mismo mes del 2024, como a su vez una suba del 0,3% respecto a julio 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Sin embargo, agosto de 2024 había caído 3,8% en relación a agosto de 2023, por lo que la recuperación exhibida ahora no alcanza a compensar la caída anterior. El índice de la serie todavía se ubica por debajo de los niveles de 2022 y 2023. El sector más golpeado sigue siendo la industria manufacturera.
En términos desestacionalizados, el índice mostró un incremento de 0,3% respecto del mes anterior, mientras que el componente tendencia-ciclo registró una caída de 0,1%.
De esta manera, la actividad económica vuelve a ubicarse en terreno positivo tras tres mese consecutivos de caídas (-0,2% en mayo, -0,6% en junio y -0,1% en julio). A su vez, acumula un incremento del 5,2% en el período enero-agosto con respecto al mismo período del año anterior. Cabe señalar que la base de comparación era baja, a causa de la recesión inducida por las medidas del gobierno libertario a partir de diciembre de 2023. En el período medido (enero-agosto 2023), el EMAE había disminuido -3,8% en relación a igual lapso de 2023 y -1,6% en 2023 respecto a los primeros ocho meses de 2022.
Desde comienzos del año, el EMAE registró variación positiva en tres oportunidades: febrero (0,7%), abril (1,2%) y agosto con el 0,3%. Enero(-0,1%), marzo (-1,7%), mayo (-0,2%), junio (-0,6%) y julio (-0,1%) quedaron en terreno negativo.
Con relación a igual mes de 2024, diez de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en agosto, entre los que se destacan Intermediación financiera (26,5% interanual) y Explotación de minas y canteras (9,3% interanual).
En paralelo, Intermediación financiera fue el sector de mayor suba interanual (26,5%) en el octavo mes del año; caso contrario sucedió con Industria, que fue el de mayor baja (-5,1%).
Por su parte, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Industria manufacturera (-5,1%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,7%).
Entre los dos, le restan 1,06 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del estimador mensual de actividad económica.
El EMAE de cada sector, en agosto 2025
-Intermediación financiera: 26,5%.
-Explotación de minas y canteras: 9,3%.
-Impuestos netos de subsidios: 8,7%.
-Hoteles y restaurantes: 6,4%.
-Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 2,9%.
-Transporte y comunicaciones: 2,6%.
-Servicios sociales y de salud: 1,5%.
-Construcción: 1,5%.
-Enseñanza: 1,1%.
-Pesca: 0,8%.
-Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,5%.
-Administración pública y defensa; planes de seguridad social: de afiliación obligatoria: -0,4%.
-Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: -1,4%.
-Electricidad, gas y agua: -1,6%.
-Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -1,7%.
-Industria manufacturera: -5,1%.
