Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

La actividad económica creció 3,2% en octubre, según Indec

Publicado

(Imagen ilustrativa).

El estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una suba de 3,2% en octubre, en comparación con igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Respecto del mes anterior, se registró una disminución de 0,4% respecto en la medición desestacionalizada. De este modo, se observó una desaceleración respecto de septiembre, cuando el estimador registró una suba interanual de 4,8% y mensual de 0,6%.

Turismo

Con relación a igual mes de 2024, doce de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en octubre, entre los que se destacan Pesca (91,4%) e Intermediación financiera (22,8%), en este último caso impulsado principalmente por la mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa.

Epec

La actividad de Intermediación financiera (22,8%) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (3,9%); entre ambos sectores aportaron 1,32 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

Mackentor

Por su parte, tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Industria manufacturera (-2,7%). Junto con Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,8%) y Hoteles y restaurantes (-1,0%) le restan 0,52 puntos porcentuales a la variación del EMAE.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Beltrán Corvalán: “La deuda de la Caja de Jubilaciones no es la que informa el Gobierno”

El presidente Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, Beltrán Corvalán, denunció este miércoles que “la deuda de la Caja de Jubilaciones no...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Masiva marcha de trabajadores del sector público contra el aumento de los aportes jubilatorios

Una masiva marcha de trabajadores estatales contra el aumento de los aportes jubilatorios de los trabajadores del sector público, que impulsa el gobierno provincial...

Hace 6 días

Noticias

Marchas en Córdoba y en todo el país contra la reforma laboral, con acto central en Plaza de Mayo

La CGT y las dos CTA, junto a otras organizaciones sociales y política, llevarán a cabo este jueves a las 15 una movilización hacia...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Detuvieron a un taxista que hacía “delivery” de cocaína

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a un hombre de 38 años acusado de comercializar cocaína bajo la modalidad de delivery en la ciudad...

Hace 5 días