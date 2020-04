La actividad bancaria debe ser declarada servicio esencial por ley

La actividad bancaria en nuestra Nación, debe ser declarada servicio esencial por ley. Desde hace años, diferentes sectores vienen planteando la necesidad de la atención bancaria personalizada (por cajeros humanos), además de otros sistemas como por ejemplo los cajeros automáticos, débitos y otros canales digitales.

Hace casi un mes, que el pueblo argentino viene acatando a rajatabla en su gran mayoría, la cuarentena ordenada por el gobierno nacional, a raíz de la llegada de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Pero en estos días, al arribar la fecha de pagos de salarios, jubilaciones y Asignación Universal por Hijo, entre otras; innumerable cantidad de personas se aglomeraron en las entidades bancarias de todo el país (Córdoba fue un claro ejemplo de ello).

¿No previeron que esto iba a suceder las autoridades del gobierno nacional, las autoridades del Banco Central, o las autoridades de los Bancos, entre otros?

Venimos haciendo el enorme sacrificio de estar en casa y de no salir de ellas, para que, en algunos días, por la necesidad de dinero, y ante la falta de atención de los cajeros humanos en los bancos todos los días de la semana (con cronogramas organizados), miles de argentinos salgan de sus hogares.

¿Acaso quienes gobiernan, quienes están al frente del Banco Central, o de los Bancos, no entienden aún que la inmensa mayoría de los jubilados, por ejemplo, necesitan atención personalizada?

No saben usar cajeros automáticos, no manejan otros medios digitales y realmente les es casi imposible cobrar, si no es con el banco abierto.

También hay muchas operaciones que se hacen (ejemplo alquileres), en donde en la mayoría de los casos hay que abonar en efectivo. Para compras en panaderías, verdulerías y negocios de barrios, no todos ellos tienen para cobrar con débito.

Ahora me pregunto entre otras cosas: ¿Si los cajeros humanos de los supermercados atienden todos los días de la semana, por qué no hacen lo mismo los cajeros humanos de los Bancos?

Cuando la vida era normal en nuestro país (antes del coronavirus), ya era necesario que, por ley, la actividad de los bancos fuera declarada servicio esencial.

Con el coronavirus entre nosotros, hoy más que nunca ha quedado demostrado que hay que avanzar con esta medida con celeridad.

Se escucha por parte de algunos políticos y médicos, que no se atienden los bancos, por ejemplo, para evitar que las personas salgan y se aglomeren.

Ahora, todos debemos salir a buscar plata en el banco abierto, o en el cajero automático para alimentarnos o para satisfacer otras necesidades.

¿Cuándo se va a los cajeros automáticos entonces, según lo que opinan esas personas, hay menos riesgo de contagio, teniendo en cuenta que quienes hacen extracciones de dinero y otros trámites tocan con su mano el teclado del cajero automático?

Creo que no hace falta aclarar más.

En el supuesto de que, desde la política, reaccionen a tiempo y declaren por ley servicio esencial a la actividad bancaria, se podría organizar cronogramas, sobre todo los días de pagos de salarios, jubilaciones y asignaciones universales por hijo, para evitar que se llenen de ciudadanos los bancos (atendiendo de lunes a viernes, y si fuera necesario sábados y domingos, esa semana).

Espero que los legisladores nacionales, el presidente de la Nación, y el resto de los actores que interactúan en esta actividad, lleven adelante las acciones necesarias para resolver esta situación con carácter de urgencia.

* Carlos Emanuel Cafure es abogado laboralista.

