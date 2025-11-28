Kreplak cargó contra la campaña anti vacunas: “Buscan la destrucción del derecho a la salud”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cargó este viernes contra la renovada campaña anti vacunas que volvió a ponerse en cuestión durante un evento en la Cámara de Diputados, y al respecto advirtió que quienes la promueven buscan la “destrucción del derecho a la salud”.

En el marco de la apertura de las 141° Jornadas Científicas en el hospital San Martín de La Plata, el funcionario de Axel Kicillof aseguró que discutir las vacunas “tiene de fondo la destrucción de uno de los pilares de nuestra sociedad, que es el derecho a la salud”.

“No pueden venir y utilizar el lenguaje que hemos aprendido nosotros, los conceptos, el valor ético que la sociedad le da a los médicos, médicas, enfermeros, trabajadores de la salud, los títulos que las universidades públicas les han dado a estas personas, como graduados, para destruir el derecho a la salud”, enfatizó.

“Empezamos por las vacunas, empezamos por irnos a la OMS, discutir la pandemia, discutirles a ustedes el trabajo en la pandemia, venir a discutir las vacunas y empezar a discutir entonces detrás a qué tienen derecho. ¿Qué es esto del derecho a la salud? Que hay derecho a la salud que es para todos”, replicó Kreplak.

Por último, el ministro se dirigió a los profesionales de la salud: “Ustedes ven y saben que si no fuera un derecho, si no estuviéramos obligados desde el Estado a garantizar los medicamentos, esa persona se moriría en sus brazos. Y entonces ustedes no vendrían más a laburar. Nosotros trabajamos todos los días porque pensamos que detrás hay algo construido que es un derecho a la salud”, cerró.

El jueves pasado, Kreplak había participado de un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados que giró en torno a la evidencia científica sobre la efectividad de las vacunas como técnica de inmunización.

Ese encuentro se realizó en simultáneo al polémico evento “anti vacunas” que organizó la diputada nacional del PRO Marilú Quiroz.

