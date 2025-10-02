Kicillof y Cristina Kirchner se reunieron en San José 1111 para mostrar unidad

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la ex presidenta Cristina Kirchner se reunieron hoy en San José 1111, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, para mostrar un gesto de unidad de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Según indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes de la gobernación, se trató de un encuentro “positivo”, que duró aproximadamente una hora y media y en el que ambos dialogaron sobre la “situación nacional e internacional” y buscaron “seguir sumando fuerzas para las elecciones”.

Fuentes partidarias habían deslizado que Kicillof ya tenía el aval de la Justicia para visitar a la titular del PJ y estaban expectantes para que ambos hicieran un gesto de unidad en medio de las denuncias de corrupción y la crisis económica que afectan al gobierno de Javier Milei.

La última vez que ambos se habían visto las caras fue el pasado 5 de junio, cuando se habían dado cita para definir una estrategia electoral para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, en las que Fuerza Patria se impuso a La Libertad Avanza (LLA) por 14 puntos.

Revalidado en las urnas tras los comicios provinciales, Kicillof se mantuvo activo en la campaña para el 26 de octubre y ayer encabezó actos de gestión en distintos municipios del conurbano, como Ensenada, Florencio Varela y Merlo, para apuntalar la candidatura de Jorge Taiana a diputado nacional por Fuerza Patria.

Mañana, en tanto, el mandatario provincial cerrará la Asamblea Anual de la Federación Argentina de Municipios (FAM), en un gesto político de apoyo a los jefes comunales.

Según indicaron fuentes de la entidad, la asamblea iniciará “pasado el mediodía” en la sede ubicada en la calle Cerrito y se espera que Kicillof ponga punto final a la actividad que reunirá a autoridades de más de 500 municipios del país.

En sus recorridas por distintos puntos de la Provincia, el gobernador lanzó mensajes en clave electoral, al replicar la estrategia que le permitió al peronismo imponerse a los libertarios por más de 13 puntos en las legislativas bonaerenses.

La estrategia del gobernador busca consolidar el apoyo de los votantes en distritos clave y lograr el acompañamiento de los intendentes para las elecciones legislativas.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

