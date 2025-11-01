La interna del peronismo: Kicillof reunió a más de 40 intendentes en Berazategui y pidió no “enredarse en discusiones internas”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes en Berazategui una reunión con más de 40 intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y pidió no “enredarse en discusiones internas”, después de las críticas que había expresado la ex presidenta Cristina Kirchner por el desdoblamiento electoral en el distrito.

El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, sostuvo que Kicillof pidió a todos los asistentes “no enredarse en ninguna discusión interna”, al responder los rumores respecto de que algunos intendentes bonaerenses impulsan una ruptura con La Cámpora tras la derrota en las elecciones legislativas de octubre.

“Tenemos solo un adversario, que es el presidente (Javier Milei) y sus políticas. Y ahora se sumó un adversario más potente que es Donald) Trump”, expresó el funcionario.

En la reunión, que se llevó a cabo en el Parque Pereyra Iraola, también se analizaron los lineamientos del Presupuesto provincial y se buscó enviar una señal de unidad tras los rumores de tensiones internas con La Cámpora.

Bianco señaló que se trataron los “lineamientos generales del Presupuesto” y la necesidad que tiene la provincia de contar esa esa herramienta, así como también la ley de financiamiento y fiscal impositiva.

En declaraciones televisivas, Bianco señaló que “la Provincia necesita contar con estos instrumentos para poder llevar adelante sus políticas en este contexto tan ruinoso”.

En el plano electoral, Bianco sostuvo que el oficialismo bonaerense debe “construir una fuerza política no desde la negativa hacia otros sectores” sino “unificando todo el campo popular” para 2027.

Por su parte, el intendente de La Plata, Julio Alak, afirmó que la carta de Cristina Kirchner “no fue motivo de análisis” y afirmó que el balance electoral en la Provincia fue “muy positivo”.

“El resultado de septiembre permitió ganar en 107 municipios sobre 135 y obtener 34 bancas provinciales sobre un total de 69”, indicó.

Alak adelantó también que el próximo lunes a las 15 los jefes comunales participarán en la Gobernación de una presentación del ministro de Economía provincial, Pablo López, sobre el proyecto de Presupuesto y Financiamiento.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, fuentes de la Gobernación detallaron que durante el mitin se trazó un “balance positivo del proceso electoral” con un “triunfo en septiembre que permitió defender los Concejos Deliberantes y la Legislatura”.

Sobre los comicios de octubre, las mismas fuentes detallaron que el resultado “no fue el deseado” pero lo atribuyeron a “un contexto extraordinario”. Asimismo, mostraron “mucha preocupación” por la actitud “sectaria y antidemocratica de Milei al no convocar a cuatro provincias al encuentro de gobernadores” que se realizó el jueves en Casa Rosada.

Las mismas fuentes bonaerenses manifestaron que buscarán “construir una alternativa amplia y federal que siga gobernando la provincia y gane a nivel nacional”.

La ex presidenta había cuestionado este viernes a Kicillof a través de una carta pública al considerar que fue un “error político” haber desdoblado las elecciones provinciales.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

