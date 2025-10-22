Conéctate con nosotros

Kicillof: “Ni un solo dólar de los millones que el Gobierno pidió por el mundo va a destinarse a educación”

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. (Foto: Prensa / Archivo).

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró este martes que “ni un sólo dólar” del salvataje que pidió el gobierno de Javier Milei a los Estados Unidos “va a destinarse a educación” y consideró que la administración libertaria tiene “invertidas las prioridades”.

“Ni un solo dólar de los millones que el Gobierno anda pidiendo por el mundo va a destinarse a la educación, a las personas con discapacidad o a mejorar la infraestructura que permite promover el empleo y la industria”, sostuvo Kicillof durante un acto en Pergamino.

En esa línea, el gobernador planteó que el problema de la Argentina no es que “no hay plata”, sino que, según afirmó, “están invertidas las prioridades”.

“Este 26 de octubre tenemos la oportunidad de demostrar no solo que estamos vivos, sino que queremos vivir mejor”, enfatizó Kicillof, quien arribó a la localidad para visitar la Escuela de Educación Especial N°5 y recorrer el Parque Industrial Tecnológico Mixto PARCUM.

El mandatario provincial estuvo acompañado del director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el concejal electo Alejandro Masagué; y la directora de la institución, Valeria Bachanini.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

