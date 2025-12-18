Kicillof en la marcha de la CGT: “El Gobierno está de espaldas a la producción y el trabajo”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirtió este jueves que el gobierno de Javier Milei se pone “de espaldas a la producción, el trabajo y las condiciones de vida” con la reforma laboral, al participar de la movilización de la CGT a Plaza de Mayo.

“Es un gobierno que está de espaldas a la producción, el trabajo y las condiciones de vida”, dijo Kicillof y añadió: “Hicimos una reunión con 80 dirigentes de las pymes de la provincia. No fueron consultados, no están de acuerdo y están pasando una crisis terminal en algunos sectores. El Gobierno no lo va a resolver con esto y va a empeorar con su política económica”, añadió.

El mandatario provincial planteó que “necesitamos que quienes representa a los que laburan tengan en cuenta que esta ley al que tiene condiciones de trabajo digna se la quita, y al que no las tiene se las impide tener”.

“Se está planteado una reforma que no tiene un solo elemento que beneficie las condiciones del trabajador. Estamos acá por eso y también la situación que hay y que quiere invisibilizar el Gobierno”, insistió.

La CGT se movilizó hoy a Plaza de Mayo contra la reforma laboral de Milei y anticipó que esa medida fue el primer paso de un “plan de lucha” que culminará en un “paro nacional”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

