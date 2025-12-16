Kicillof dijo que la reforma laboral de Milei es un retroceso

Conéctate con nosotros

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. (Foto: Prensa / Archivo).

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que el proyecto de reforma laboral está “diseñado para empeorar la situación de la Argentina” y expresó que el nombre de “modernización laboral” nunca estuvo “peor puesto” porque considera que es un retroceso en materia de derechos a “la Asamblea del año XIII”.

“La Argentina vive una situación de emergencia laboral, de pérdida de puestos de trabajo, cierre de empresas y caída de salarios, y esta ley parece diseñada para lograr un empeoramiento”, afirmó el mandatario provincial en declaraciones radiales.

Kicillof adelantó, además, que el jueves va a “acompañar” la movilización convocada por la CGT y las dos CTA para rechazar la reforma, cuyo tratamiento, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, será prioritario para el Poder Ejecutivo en las actuales sesiones extraordinarias del Congreso.

“Vamos a acompañar como Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y por supuesto como provincia de Buenos Aires”, explicó el gobernador aludiendo a la marcha del jueves próximo a plaza de mayo, de la que además participarán organizaciones sociales.

Agregó que el proyecto de reforma laboral “tiene 197 artículos y no se consultó no con las pymes ni con los trabajadores” y advirtió: “Si el Gobierno pretende aprobarlo con método de shock está muy equivocado, hay que dar la discusión”.

Remarcó que “lo que quiere hacer el Gobierno en materia de derechos laborales, es una regresión muy fuerte”. Recordó que en los ’90 “hubo leyes laborales como la ‘Ley Banelco’, que ya hablaban de extender el período de prueba (de los trabajadores), o terminar con la ultraactividad, un pedido del FMI”.

“Era tan espantoso lo que proponían (en los ’90) que tuvieron que recurrir a lo que se conoció como Ley Banelco para tratar de aprobarla”, dijo aludiendo al caso que originó denuncias de coimas a senadores durante el gobierno de Fernando De la Rua para lograr la aprobación del proyecto.

Kicillof dijo que la gravedad de la situación “complica la gestión” en la Provincia, donde cae la recaudación por la baja de la actividad económica, y se suma a una deuda “de 13 billones de pesos “ que la Nación le adeuda al estado bonaerense.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

