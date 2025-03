Kicillof acusó a Milei de ser “el principal responsable del narcotráfico” y culpó a la Justicia por el crimen de Kim Gómez

El gobernador peronista de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó con severidad al presidente Javier Milei por haber criticado a su gestión por la ola de inseguridad, pedir su renuncia y promover la intervención federal de la Provincia, luego del crimen de la niña de siete años Kim Gómez en un hecho delictivo. El mandatario bonaerense culpó a la Justicia por este asesinato y dijo que el jefe de Estado “es el principal responsable del narcotráfico”. Sus declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa.

“El incremento de la violencia y el crimen está hoy asociado al narcotráfico. La provincia de Buenos Aires, como se sabe, no produce droga. Para llegar a nuestros barrios tiene que recorrer 1.500 kilómetros y tiene que atravesar fronteras nacionales. Esto es responsabilidad del Gobierno nacional. Y aunque nosotros, para que se entienda bien, busquemos, desbaratemos, ataquemos los puntos de venta del narcomenudeo si siguen en pie las organizaciones criminales del narcotráfico, vuelven a instalarse esos puntos de venta. Por tanto, lo digo con total claridad: Milei es el principal responsable del narcotráfico. Por eso es que lo convoqué a una reunión de trabajo en su oficina, en la mía, donde quiera”, planteó Kicillof.

Agregó que “el Presidente decidió responder a esa invitación. Pero no lo hizo ni con una convocatoria, ni con una propuesta concreta, sino que respondió con un mensaje de Twitter cargado de violencia y de amenazas”, dijo el gobernador.

Sobre el crimen de Kim, perpetrado en La Plata, Kicillof señaló que el asesino, un joven de 17 años, fue capturado en tres horas por el Ministerio de Seguridad de la provincia, pero que debía haber estado preso y sin embargo estaba libre. “Desde el primer momento acompañamos en su dolor a la familia y acompañamos también el pedido de justicia. Dije también que en una actitud miserable y oportunista, Milei y los dirigentes de la Libertad Avanza decidieron utilizar la tragedia con fines políticos y electorales y en lugar de mostrar respeto por el dolor de la familia y de la sociedad armaron una operación de agresión y provocación organizada”, afirmó.

El mandatario provincial también criticó la falta de fondos para la seguridad que el Gobierno nacional “robó” y que “son fundamentales para reforzar nuestra política de seguridad y a nuestra policía”.

También expresó que “en su mensaje amenaza con intervenir la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lo hace? Miren, ha habido durante el día de hoy varias especulaciones. Algunos lo asocian con un intento de tapar y ocultar el escándalo de la estafa de corrupción internacional con criptomonedas de la que es protagonista”, señaló.

Luego cuestionó que “primero habla de doctrina judicial y de leyes. Pero no sé si lo sabe, pero son leyes nacionales. La provincia de Buenos Aires no tiene un código penal ni juvenil ni en general bonaerense, no hay, no existe. Son leyes nacionales que determina el Congreso de la Nación y que, además, esas leyes atañen a las decisiones de fiscales y de jueces. Poner preso a una persona, darle la libertad, es algo que no decide y no resuelve un gobernador, el Poder Ejecutivo”.

En otro tramo de la conferencia de prensa, cuestionó también al presidente por haber señalado que “podría solucionar rápidamente la cuestión de la inseguridad”.

“Hay una frontera de 200 kilómetros en Orán, en Salta. No pudo controlar el contrabando. No puede controlar el contrabando en 200 kilómetros y dice que va a resolver los graves, complejos y multicausales problemas de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires”, planteó.

Por último, adelantó que “quiero informar que instruí al asesor de Gobierno para que, conjuntamente con el fiscal de Estado de nuestra provincia, formulen una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos contra el orden constitucional y los poderes públicos de la provincia”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.