Kicillof acusó a Estados Unidos de “intervenir en la democracia argentina” y “hacer un negocio” con Milei

Publicado

El gobernador Axel Kicillof con policías bonaerenses durante un acto en Azul. (Foto: Prensa).

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acusó este miércoles al gobierno de Estados Unidos de haber intervenido en la política argentina antes de las elecciones de octubre y de haber obtenido beneficios económicos a partir del respaldo a la gestión de Javier Milei. “El gobierno estadounidense no vino a ayudar a la Argentina, sino a hacer un negocio”, afirmó Kicillof en un extenso mensaje que publicó en redes sociales.

Según sostuvo el gobernador, “en las semanas previas a las elecciones nacionales, asistimos a una intervención directa sobre nuestra democracia”.

Kicillof aseguró que, cuando el gobierno de Milei “se estaba quedando sin capacidad para contener el dólar, el Tesoro de los Estados Unidos, por primera vez en la historia, compró pesos por dólares para salvarlo de sus propios errores de política económica”.

Además, denunció que “el Tesoro estadounidense anunció un intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares, condicionado a la victoria de Milei”, lo que calificó como “una extorsión a los argentinos”.

“El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, decidió sobre nuestras retenciones a la soja con un tuit”, escribió Kicillof y añadió que el funcionario también “ordenó restringir los vínculos políticos y económicos con China”, lo que afectó proyectos conjuntos como el Radiotelescopio Argentino-Chino (CART) en San Juan.

Advirtió que el Gobierno nacional “modificó el voto argentino en la Asamblea General de la ONU en contra de toda la historia diplomática del país” y señaló que “se está desmantelando el sector nuclear argentino”.

“¿Quién toma las decisiones en Argentina?”, se preguntó Kicillof, al concluir que “no era ayuda o un salvataje, sino amenazas públicas para que gane Milei, más deuda y pago de intereses. EE.UU. sacó una ganancia con plata que pagamos los argentinos”.

“EL GOBIERNO SIGUE CON EL AJUSTE”

Kicillof también advirtió que la administración nacional “continúa con su política de ajuste y desfinanciamiento de las provincias” y “clasifica a los gobernadores según su afinidad con el Presidente. Lamentablemente no contamos con el apoyo de un Gobierno que sigue aplicando políticas de ajuste. Habían prometido cambios después de las elecciones, pero siguen clasificando a los gobernadores según su afinidad con el Presidente”, sostuvo Kicillof durante un acto en Azul, donde inauguró el nuevo edificio de la Comisaría de la Mujer y la Familia y entregó patrulleros para el distrito.

El mandatario provincial subrayó que su gestión “está donde tiene que estar: trabajando para sumar las motos y los patrulleros que se requieren para que haya más tranquilidad en los barrios”, según se informó en un comunicado.

Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, quien también apuntó contra la Casa Rosada al afirmar que “frente a un Gobierno que habla de seguridad pero no invierte, nosotros asumimos el compromiso de trabajar codo a codo con todos los intendentes”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

