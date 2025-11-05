Karina Milei recibió a los diputados electos de LLA y les pidió “compromiso”

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió este martes en Casa Rosada a los diputados nacionales electos de La Libertad Avanza (LLA), a quienes le pidió “compromiso” con el partido violeta y para la aprobación de los proyectos de reformas que el oficialismo buscará para la segunda mitad de mandato.

Más de 40 dirigentes libertarios que resultaron electos en las elecciones del 26 de octubre desembarcaron en la sede gubernamental, donde fueron recibidos por Karina Milei y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el Salón Malvinas de la planta baja del edificio.

En un primer momento se barajó la posibilidad de que los recibiera el presidente Javier Milei, pero al el mandatario no formó parte del encuentro y arribó a la Casa Rosada cuando la reunión estaba terminando, poco antes de las 15.

Para este miércoles, en tanto, está prevista una cumbre similar con los senadores electos por el partido violeta.

Fuentes que participaron del encuentro revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trató de una reunión “de camaradería” e “introductoria” de cara al rol que tendrán desde el 10 de diciembre como nuevos integrantes del bloque de diputados de LLA.

En ese marco, señalaron que no se habló profundamente de los proyectos de reformas tributaria o laboral, que el Gobierno puso como objetivos, cuando cuente a partir del 10 de diciembre bancadas mucho más nutridas que las que tenía hasta ahora.

Por su parte, Karina Milei, presidenta de LLA, pidió “compromiso” a los nuevos diputados para la etapa que viene y destacó la representación que el aprtido violeta en todas las provincias, al haber sido único espacio que se presentó en las 24 jurisdicciones del país en los comicios nacionales.

“Fue una presentación con los diputados electos para tener un primer panorama de lo que va a ser el año parlamentario. Trabajamos dos años para tener más miembros y ahora los tenemos y queremos trabajar de manera ordenada”, explico Martín Menem.

Por su parte, el diputado electo Alejandro Fargosi planteó que “aprovechamos para conocernos, somos muchos. Y hablamos de los lineamientos generales a trabajar para defender los proyectos del Presidente”.

Al retirarse de la reunión, los diputados electos recibieron de regalo el reglamento de la Cámara baja y un ejemplar de la Constitución nacional.

También se llevaron como souvenir una bolsa violeta con el logo de LLA que contenía un cuaderno y una lapicera.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

