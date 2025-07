Karina Milei: “Quien cuestione el armado (de las listas) está cuestionando al Presidente”

En medio de las tensiones desatadas tras el cierre de listas para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, salió al cruce de las críticas internas dentro de La Libertad Avanza (LLA). En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, Milei defendió la conformación de las listas y advirtió que cuestionar a los candidatos es, en esencia, cuestionar al propio Presidente y la causa libertaria.

“Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”, sentenció Karina, en referencia a las críticas surgidas tras las negociaciones lideradas por Sebastián Pareja, armador político autorizado por ella. Las quejas, provenientes principalmente de sectores autodenominados “Las Fuerzas del Cielo” –la tropa digital del oficialismo–, apuntaron a supuestos acuerdos con sectores del peronismo y denuncias de “venta de candidaturas”.

En su mensaje, Karina Milei fue contundente: “Vinimos a poner fin a una era. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo”. La funcionaria destacó que la lista de candidatos de LLA en Buenos Aires no es un simple acuerdo electoral, sino “una declaración de principios” y una muestra de compromiso con la transformación que impulsa el presidente. “No es un armado más. Es una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea, no por un cargo, sino por una causa”, afirmó.

Sobre las críticas a los acuerdos con sectores del PRO y otros espacios políticos, Karina justificó la estrategia bajo el principio de “tabula rasa” impulsado por Javier Milei: “Todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones”.

La secretaria general también apuntó contra los sectores críticos, especialmente aquellos ligados al asesor presidencial Santiago Caputo, a quienes acusó de especular en lugar de defender con lealtad las ideas del Presidente. “Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. La lealtad no es una opción: es una condición”, subrayó.

De cara a las elecciones del 7 de septiembre, Karina Milei llamó a concentrar los esfuerzos en el verdadero adversario: el kirchnerismo. “El verdadero enemigo está enfrente: el kirchnerismo, el que convirtió la provincia en su feudo, el que vive del miedo, la manipulación, el clientelismo y el fracaso como forma de poder. A ellos vinimos a enfrentarlos”, concluyó.

