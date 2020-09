Julián Lorca, uno de los proyectos de Ameghino se va a Miami para jugar en el equipo de Vecchio

Con tan solo 16 años y 2.07 metros de altura, Julián Lorca decidió irse a Estados Unidos para dar un salto en su desarrollo como basquetbolista y a la vez poder terminar los dos últimos años del secundario. El destino será la escuela Schoolhouse Prep que dirige el ex entrenador de la Selección, Guillermo Vecchio, y que tiene a Jeremías Barco- otro joven cordobés- entrenando hace unos meses.

"La propuesta que me llego del 'Coach' Vecchio fue justo en cuarentena y no fue hace mucho, fue hace un mes, un mes y medio. Me tomó muy de sorpresa porque no tenia ni idea, estaba con algo de Europa (Tenerife), hablando con algunos clubes, pero esto de Estados Unidos no tenia idea", nos cuenta el juvenil en una charla telefónica.

Formado en Ameghino de Villa María, Lorca era el proyecto juvenil con más altura de los cinco equipos cordobeses que disputan la primera y segunda división nacional.

Llegó al "León" hace dos años luego de ser visto en un playón de Villa María según el relato de varios dirigentes y tuvo un crecimiento notable: logró el cuarto puesto en el FIBA Américas U16 de 2019 en Brasil y fue preseleccionado argentino U17 en 2020.

"Junto a mi familia tomé la decisión de irme. Fue más que todo para motivarme por el nivel que se juega allá de básquetbol, por los jugadores que hay en la secundaria y más que todo por el estilo estadounidense, que me gusta mucho más que el estilo europeo o el del básquet argentino", explica Lorca.

El Scoolhouse Prep es una secundaria en Miami, con un equipo de básquet que compite en la Liga SIAA (Sunshine Independent Athletic Association), la más fuerte del estado estadounidense de Florida. Estará bajo las órdenes de Vecchio, quien según el jugador, "me estaba siguiendo hace un año y medio".

"Mi vida allá se va a dividir más que todo entre el básquet y la escuela, porque sin el estudio no podes jugar allá y hay que tener aprobadas todas las materias. Un día normal sería levantarme a las siete de la mañana, iría al colegio, terminaría a las tres de la tarde y a las cuatro arrancaría el entrenamiento hasta las ocho. Los sábados entrenaríamos de nueve a doce del mediodía y eso sería la pretemporada hasta que empiecen los partidos".

Y agrega, "Voy a jugar la división 1 de la Liga de las secundarias de Florida, que es la SIAA, que está muy buena porque hay varios prospectos universitarios y algunos prospectos NBA jugando en la liga y me atrae más que todo el contacto con esos jugadores que van a ser seguramente NBA".

CORDOBESES EN MIAMI

Julián Lorca y Jeremías Barco son los dos cordobeses que reclutó Vecchio para desarrollar en Miami, y aunque ambos vienen de "La Docta" todavía no se conocen en persona. Por eso, Lorca le habló a su nuevo compañero para que le cuente un poco cómo es la vida allá.

"Con Jere Barco justo empecé a hablar cuando empezamos las clases, hace tres semanas. El 29 de agosto arrancaron las clases online por zoom con la escuela y ahí empecé a hablar por Instagram y me contó un poco que los entrenamientos son duros por el calor y la humedad que hace en Miami, y que además son de tres horas o más".

El joven interno confiesa que a Vecchio no lo conocía para nada, y que "tampoco sabía que había sido ex entrenador de la selección", pero que le encantó la idea para seguir desarrollándose y no dudó.

"Mi plan por ahora es terminar la secundaria allá. Si considero como plan poder llegar a la NCAA (torneo universitario más importante de EEUU) pero yo veo que es muy difícil, aunque si se me da la oportunidad me encantaría. Pero mi sueño sería poder jugar en el mejor nivel posible mío", concluye.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

--