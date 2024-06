Juicio por el intento de asesinato de Cristina: Sabag Montiel declaró que quiso matar a la ex presidenta

Fernando Sabag Montiel admitió haber querido matar a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner porque es “corrupta, roba y hace daño a la sociedad”, además de asegurar que “cualquier persona siente lo mismo que yo”. Sin embargo, aseguró que actuó en soledad, que no hubo ningún grupo ni pago por ejecutar el intento de magnicidio.

Este miércoles arrancó el juicio en el que se imputó a Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, conocidos como la “Banda de los Copitos”, por tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego.

Para su desarrollo, se entrevistarán a casi 300 testigos, entre los que se encuentra la propia Cristina, quien además es querrellante de la causa.

Se espera que el juicio llevado adelante por la jueza Sabrina Namer se extienda entre seis meses y un año, debido a la alta cantidad de testimonios.

El principal imputado tiene 37 años, reveló tener “estudios terciarios completos”, pero al ser preguntado sobre qué estudió respondió: “Ingeniería industrial en la UBA”, aunque informó haber dejado la carrera a los primeros dos años. Además, aseguró trabajar como remisero al momento de ser detenido.

Respecto a su vínculo con Brenda Uliarte, otra de las acusadas por el hecho, señaló que “la relación tiene ya fecha de siete años, si bien éramos amigos con derechos, la relación entre ella y yo empezó un mes antes del atentado, no se podría tomar como un noviazgo serio”.

Agregó que “nunca compartimos aficiones políticas. Ella tiene una posición con respecto a los libertarios, yo soy apolítico antes que nada”.

En cuanto al atentado en sí, Sabag Montiel aseguró que el fin de cometer el acto tuvo “un tinte personal, más que un fin que pueda beneficiar a algún sector político”.

“Más que personal es algo de interés público. Tiene que ver con que yo soy el resultado de muchas fallas de la Justicia”, reconoció el imputado y añadió: “Si bien es por decisión propia, también es porque una parte de la Justicia argentina no funciona, entonces me cargué una mochila en la cual traté de pagar el precio de lo que otros no hicieron”.

Más adelante, al ser consultado sobre el fin del atentado, el imputado expresó que “es claro, se contesta sola la pregunta: Matar a Cristina. Yo la quería matar y ella (en referencia a Uliarte) quería que muera”.

Respecto a esa última aclaración, Sabag Montiel explicó: “Nunca le di el arma diciendo ´hacelo vos yo no puedo´. Ella quería ser más una espectadora del momento que una partícipe”.

Luego de explicar que estudió como cometer el crimen, reveló que “hubieron (sic.) factores que me frenaron, que es que había una nena de siete años al lado mío cuando estiro el brazo. Hay cosas que a uno en la cabeza le quedan”.

Por último, acusó a Uliarte y a Gabriel Carrizo de recibir plata para “autoincriminarse” para “agravar la causa”. Y negó que haya habido una organización entre los tres para matar a Cristina, como se señaló, haciendo referencia a la “banda de los copitos”, integrada por Sabag, Uliarte y Carrizo. “Mi único vínculo con Carrizo era meramente laboral y sin interés político”, afirmó.

